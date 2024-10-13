moveton написав:Этим напёрсточникам таки кто-то (был митинг с картонками?) пояснил
не байдужі та свідомі люди писали запити на НБУ та листи до УГБ на сайті Мінфіну в тому числі і учасники цього форуму, Можливо завдяки таким заиптам та щоб в черговий раз не доводити людей до кипіння, й прибрали комісію.
до речі, на сайті мінфіну у відгуках УГБ останні чотири про комісію. Тож з учасників форуму тільки 4 свідомих людини, всім іншим байдуже (можливо) або чекають, що хтось зробить за них або не проти платити коміс.