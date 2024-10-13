|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:18
Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:18
Райф відкрив продаж ОВДП у застосунку. Щоправда, враховуючи скажений фінмон та мін. кількість у 350 облігацій, продукт буде нішевим.
Додано: Чет 25 вер, 2025 19:31
la9 написав:
Колеги, а нагадайте, ТАС, вері кард - ще дієва? Чи були "покращення"? Бо, не слідкував за ними
Да, покупать с неё можно. Только в тарифах пару месяцев назад добавилось:
4.10. Комісія за купівлю ОВДП через сторонні сервіси за кредитні кошти 1,5% + 50 грн.
За свои комиса пока нет. Этим, вроде, только два банка отличились.
