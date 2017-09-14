RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15252152531525415255
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 23:51

Зображення
html картинка на картинке

Не вижу особого мезальянса
С годами они даже стали похоже,значит есть "химия"
Еще бы Трампу держать стиль в ногу со временем, например стрижку покороче, а о похоже он застрял в 70-х, то мог бы поткатить к Мелании даже будучи простым миллионером.
А вот нудиле Байдену она бы не дала, даже если б он был ее ровесником и сходу пообещал бы переписать Буризму на нее.
Чего уж тут говорить, есть масса примеров, когда маргинальные политики, люди культуры и искусства с достаточно скромным состоянием, плодотворно заводят семьи с гораздо младше себя актрисами\певицами. Харизма, обаяние еще не полностью девальвированы в этом мире
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4301
З нами з: 13.06.20
Подякував: 404 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15252152531525415255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 313836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 998942
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14895)
26.09.2025 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.