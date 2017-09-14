Не вижу особого мезальянса
С годами они даже стали похоже,значит есть "химия"
Еще бы Трампу держать стиль в ногу со временем, например стрижку покороче, а о похоже он застрял в 70-х, то мог бы поткатить к Мелании даже будучи простым миллионером.
А вот нудиле Байдену она бы не дала, даже если б он был ее ровесником и сходу пообещал бы переписать Буризму на нее.
Чего уж тут говорить, есть масса примеров, когда маргинальные политики, люди культуры и искусства с достаточно скромным состоянием, плодотворно заводят семьи с гораздо младше себя актрисами\певицами. Харизма, обаяние еще не полностью девальвированы в этом мире