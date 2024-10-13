RSS
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:43

  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?

Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.

За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 15:51

Чи можна заДіяти кредитні кошти Ощадбанку
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 16:45

  asti написав:
  Navegantes написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?

Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.

За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)


Я робив продаж через ICU Trade за день до погашення багато разів - жодних проблем
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:34

  Igor Igor написав:Чи можна заДіяти кредитні кошти Ощадбанку

так
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:10

Сенс збільшив різницю між купівлею-продажем ОВДП, після того як сам почав розповідати в повідомлення про купівлю ОВДП за кредитні? На найближці погашення різниця купівлі - продажу в 10 і більше грн, окупність виходить 19-29 днів, то б то сенс забере половину доходу за кредитні (якщо грейс 60 днів).
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:17

  Rimlyanin1 написав:Сенс збільшив різницю між купівлею-продажем ОВДП, після того як сам почав розповідати в повідомлення про купівлю ОВДП за кредитні? На найближці погашення різниця купівлі - продажу в 10 і більше грн, окупність виходить 19-29 днів, то б то сенс забере половину доходу за кредитні (якщо грейс 60 днів).


Найближче погашення післязавтра. У Сенса ви ці папери вже не купите і не продасте. Потім йде 15/10 - Сенс купує по 1081,89 грн, продає по 1083,30 грн. Потім 28/01/26 - там різниця 6,61 грн.
Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:21

  Navegantes написав:Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?


Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:27

  Rimlyanin1 написав:
  Navegantes написав:Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?


Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум


Ви написали "На найближці погашення різниця купівлі - "
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:29

  Rimlyanin1 написав:
  Navegantes написав:Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?


Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум


А ви хочете щоб вам і лімітів насипали і доходність 100% вам залишили) Треба ділитись, все по чесному. А потім будуть і більш коротки папери. В інших брокерів, ще більша дельта.
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 11:32

Re: Ринок ОВДП

  Rimlyanin1 написав:Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.


17 днів і 24 дні, якщо бути точним
