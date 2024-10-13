|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:43
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.
За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 15:51
Чи можна заДіяти кредитні кошти Ощадбанку
Додано: Нед 28 вер, 2025 16:45
asti написав:
Navegantes написав: Алексей77 написав:
Доброе утро. Можно заменить карту ДИЯ Привата для выплаты при покупке через isu на карту Сенса ультра? Ису делает это?
Продайте в ICU Trade за день до погашення і виводьте потім куди заманеться.
За день напевно не вийде - мінімум за 3 дні...//)
Я робив продаж через ICU Trade за день до погашення багато разів - жодних проблем
1
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 10:34
Igor Igor написав:
Чи можна заДіяти кредитні кошти Ощадбанку
так
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:10
Сенс збільшив різницю між купівлею-продажем ОВДП, після того як сам почав розповідати в повідомлення про купівлю ОВДП за кредитні? На найближці погашення різниця купівлі - продажу в 10 і більше грн, окупність виходить 19-29 днів, то б то сенс забере половину доходу за кредитні (якщо грейс 60 днів).
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:17
Rimlyanin1 написав:
Сенс збільшив різницю між купівлею-продажем ОВДП, після того як сам почав розповідати в повідомлення про купівлю ОВДП за кредитні? На найближці погашення різниця купівлі - продажу в 10 і більше грн, окупність виходить 19-29 днів, то б то сенс забере половину доходу за кредитні (якщо грейс 60 днів).
Найближче погашення післязавтра. У Сенса ви ці папери вже не купите і не продасте. Потім йде 15/10 - Сенс купує по 1081,89 грн, продає по 1083,30 грн. Потім 28/01/26 - там різниця 6,61 грн.
Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?
1
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:21
Navegantes написав:
Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?
Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:27
Rimlyanin1 написав: Navegantes написав:
Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?
Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум
Ви написали "На найближці погашення
різниця купівлі - "
1
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:29
Rimlyanin1 написав: Navegantes написав:
Про які "найближчі" ОВДП ви говорите?
Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
Раніше (2 місяці тому і ще раніше) ця окупність була 10-20 днів, а не 19 мінімум
А ви хочете щоб вам і лімітів насипали і доходність 100% вам залишили) Треба ділитись, все по чесному. А потім будуть і більш коротки папери. В інших брокерів, ще більша дельта.
1
Додано: Пон 29 вер, 2025 11:32
Rimlyanin1 написав:
Про ОВДП, доступні до продажу, а не до погашення.
найближці 28.01.26 - різниця 6,61 грн, а це 19 днів окупності
10.06.26 - різниця 10,40 грн, а це 26 днів окупності
і так далі.
17 днів і 24 дні, якщо бути точним
1
1
