Ринок ОВДП
Додано: Вів 14 жов, 2025 11:23
вчора сенс запропонував доп карту (партнерка з епіцентром) з лімітом (до ред карти) - підскажіть чи є якісь нюанси якщо іі заДіяти? чи так само як ред карта 100грн якщо не встиг до звітного періоду і все?
gonzo
Повідомлень: 374
З нами з: 05.01.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 38 раз.
Додано: Вів 14 жов, 2025 12:15
gonzo Так само.
Ой+
Повідомлень: 7128
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1127 раз.
