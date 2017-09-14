ЛАД написав:Маячня ваша. Если вы говорите, что до развала Раши мир невозможен, то вывод может быть только один - для окончания войны надо брать Москву.
Не треба так маніпулювати... Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами.... І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію Нам треба саме це. а не штурм москви. І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
fler написав:sergey_stasyuk555 Хотаб правий, відновлюється все, але не одразу, частинами. Труби димлять, робота кипить, ворог не дрімає, спостерігає. І шо? Нічого, хай стріляють (іпанутим нема спокою). Є резервні потужності.
то шо пані Флер? Є ті резервні потужності? Чи таки трохи не вистачає? ❗️В усіх (!) регіонах України – аварійні відключення електроенергії (крім Донецької та частини Чернігівської областей) через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі, повідомляє Укренерго
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?
І до чого тут Зе ? Не він же атакував енергетику України
whois2010 написав:Питання до форумних фахівців і жінок, які мають таємні канали комунікації з владою. Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. Нашо зелінський просить Томагавки, які летять всього на 2000км і несуть всього 500кг заряду, і яких дадуть 20-30шт.? Чому зелінський не хоче розвалити русню фламінгами, яких вже має бути декілька сотен на складах, а просить томагавки, які мають значно гірші ТТХ?
Відповідь очевидна: "Є вітчізніня ракети Фламінго, які летять на 3000км, мають бойову частину 1т і яких випускають чи по 5, чи то по 7 штук кожен день. " - це триндьож частково або повністю.
Відстань польоту і вага бойової частини -це одне а вміння дотримуватись курсу, маневрувати, уникати впливу реб і так далі - це інше.
От і виходить туди куди легко долетять Томагавки - не факт що доберуться Фламінго.. А от ПІСЛЯ десятка Томагавків - сотні Фламінго шороху наробить....
про хаха з потужносями вже написали. вони були, поки ціленаправено з серпня поприлітало по ним і заводам з 'фламінго'. Якщо в урядовому кварталі пробеми які запасові потужності. Деякі люди поняття не мають як робляться ці потужності скільки це часу займає і про те що так як було не зроблять і так далі.
То що пропонуєшь ?
"Кац предлагает сдаться"(с)
>>> То що пропонуєшь ? Если "этот" не справляется - может пора нового выбирать? -- темболее, что срок "годности" давно прошел...
Если этот не "сдаётся", то нужно выбрать нового, который "сдастся" ...
Чтобы потом ты лишился 500 ойро, но зато у тебя будет "чувство глубокого удовлетворения", что Украина всё подписала и капитулировала )
Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації.
Правоохоронці зафіксували випадки особливої жорстокості. Одного з діючих військових, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили до буса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.
Обшуки відбувалися на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. Затримано шістьох осіб. У них вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.
Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.