Додано: Сер 15 жов, 2025 15:23
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:45
Додано: Сер 15 жов, 2025 15:56
Зараз неадекватна різниця, між ціною покупки та продажу, особливо у сенса.[/quote]
Сенс втрачає свій сенс. Приват стає краще.
Додано: Сер 15 жов, 2025 16:00
цікавий папір, але де гарантія, що ІКУ просто не зменшить ціну викупу в майбутньому?
сьогодні, наприклад продаж - 1076,92, а викуп - 1076,91 грн.
Але ж цей же папір в Приваті продають за 1054,66 грн./шт.
в Снсі - 1060,79/1043,79 грн.
Чому така різниця?
Додано: Сер 15 жов, 2025 17:52
Шановне панство, Райф закрив мою е підтримку, а я не побачив. Куди виплатять? Облігація лише одна, тому не сильно нервую але ж
Додано: Сер 15 жов, 2025 17:53
Гнучкий ФІКС від ICU — розміщуйте кошти під 16% YTM на будь-який строк 📈
Один з найпоширеніших запитів наших інвесторів — це короткі папери, тут і зараз, й чимбільше 😉 Але на ринку їх обмаль…
Тому ми створили новий продукт для розміщення гривневих коштів на будь-який строк від 1 дня із фіксованою ефективною дохідністю до погашення (YTM) 16% річних.
Проста дохідність такої інвестиції складе близько 15%*, що значно вигідніше за поточні ставки короткострокових депозитів (≈11% до податків) та коротких ОВДП (≈12%).
Як скористатись "Гнучким ФІКСом"?
1️⃣ Реєструйтесь в ICU Trade (якщо раптом ще ні 😉) — просто, швидко, онлайн за допомогою Дія.Шерінгу
2️⃣ Поповнюйте брокерський рахунок**
3️⃣ В розділі "Торги ➡️ Купівля" шукайте та купуйте ОВДП UA4000237424 (погашення 23.06.2027) з дохідністю 16% YTM
4️⃣ Тримайте папір скільки хочете з гарантованою можливістю продати його під 16,001% YTM в розділі "Торги ➡️ Продаж"
💼 Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade. Якщо ми змінюватимемо умови продукту, ви дізнаєтеся про це завчасно, і за вашим бажанням ми викупимо всі ваші облігації.
🚀 Всі переваги інвестування з ICU Trade лишаються без змін:
— Нуль комісій та 0% оподаткування
— Мінімальний вхід — від 1000 грн (1 ОВДП)
— Зворотний продаж — вже наступного робочого дня
— Особистий кабінет, професійна підтримка, автоматизовані довідки, ексклюзивна аналітика та багато іншого
🔥 Гнучкий ФІКС — ідеальне рішення, щоб ваші кошти працювали ефективно щодня. Пропозиція вже доступна в ICU Trade 🏃
🔗 Детально — на сайті.
📩 Питання? Пишіть на support@icu.ua
*зазначена дохідність не передбачає реінвестицію всіх проміжних виплат під 16% YTM та може незначно змінюватися залежно від терміну інвестиції, періоду входу та виходу
**поповнення рахунку онлайн через Portmone безкоштовне, кошти зараховуються на наступний робочий день; за реквізитами згідно з тарифами вашого банку — протягом години
Додано: Сер 15 жов, 2025 17:56
Додано: Сер 15 жов, 2025 17:59
Вище скопіював їх розсилку. Щодо гарантій - я думаю, що вони їх дотримуються. Можливо будуть торгувати в обидва боки ОВДП по цьому випуску зі свого портфелю, щоб збільшити обсяги.
Щодо коротких, то тут все вірно - їх зараз особо немає, так якісь спливають іноді. Можливо ця акція і направлена на тих, хто хоче придбати короткі
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:06
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Я думаю вони купили коли було розиіщення: 07.10 та 14.10 у Мінфіну напряму умовно по 1040 грн/шт. і продають пересічному по 1076,91, уже дохід, тому й можно обіцяти такі умови.
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:09
