Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:10
edgar_po написав: moveton написав: edgar_po написав:
сьогодні, наприклад продаж - 1076,92, а викуп - 1076,91 грн.
Але ж цей же папір в Приваті продають за 1054,66 грн./шт.
в Снсі - 1060,79/1043,79 грн.
Так круто же. Можно прикупить в Привате, продать ICU и несметно заработать уже сейчас.
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Я думаю вони купили коли було розиіщення: 07.10 та 14.10 у Мінфіну напряму умовно по 1040 грн/шт. і продають пересічному по 1076,91, уже дохід, тому й можно обіцяти такі умови.
але викуплять їх по 1076, думаю що в них ціна на 15-16 грн вище ринкової, на цю суму вони самі інвестують в облігаціі, це і буде заробітком. але то не точно)
1
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:12
moveton написав: edgar_po написав:
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Нужно. Но комиссия за перевод бумаг фиксирована за ISIN. С определенного объёма должно окупаться. Причём не особенно большого: комис там около пары сотен грн всего.
ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:13
ukr0014959 написав: moveton написав: edgar_po написав:
Але щоб перейти з Привату до ІКУ треба комісію заплатити.
Нужно. Но комиссия за перевод бумаг фиксирована за ISIN. С определенного объёма должно окупаться. Причём не особенно большого: комис там около пары сотен грн всего.
ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade.
Додано: Сер 15 жов, 2025 18:17
ukr0014959 написав:
ICU гарантує такий викуп тільки в бумаг, які куплени в нього
Ми гарантуємо викуп усіх паперів "Гнучкий ФІКС", придбаних через ICU Trade.
А раньше вообще никаких не гарантировало. Но обычно покупало.
