Можно и даже по тем же ценам, что и купленные у самого ICU. Но кроме UA4000237424. Его "чужие" теперь покупать не будут. Видимо, про исключение - это секрет, раз они это письменно даже в личку отправить стесняются.
Ринок цінних паперів
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:01
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:05
Ех, такий бізнес міг би бути - купляєш у Привата по 17.70 % і продаєш ICU по 16%...
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:33
Re: Ринок ОВДП
то що вам про це весь вечір писали, ви не сприймали. Сподівалися провернути "аферу" між Приватом та ІКУ. І те що це написано в умовах акції “Гнучкий ФІКС” те ж писали.
Але чомусь ви всерівно робите допис:
"Видимо, про исключение - это секрет, раз они это письменно даже в личку отправить стесняются."
До чого цей допис? Щоб що? Дорікнути ІКУ? Чи себе, що не вмієте читати?
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:46
Re: Ринок ОВДП
Что там такое написано мне писали, я ж не возражаю. Только оно там не написано. Ни вчера ни сегодня. Поэтому секрет. Могли бы и покупать. Это ничему из условий акции не противоречит. А могли бы и вообще никаких ISIN, кроме этого и купленного у ICU больше не покупать. Это точно так же "написано в умовах акції". Поэтому пришлось уточнять.
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:50
Re: Ринок ОВДП
в умовах акції написано, що достроковий викуп паперу буде відбуватися тільки тих, що куплені в ІКУ в період акції, всі інші папери, у т.ч. переведені з Привату будуть погашені в кінці строку - 23.07.2027
Добре, рухаємося далі. Все рівно сайт ІКУ не працює, всі ломанулися за цукерками.
Додано: Чет 16 жов, 2025 16:56
Это уже цитата, которую я просил? Так и не вижу таких слов на
