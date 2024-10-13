|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 16 жов, 2025 22:27
Navegantes написав: 1finanсier написав:
а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...
Стабільно після 17:00 кошти від них приходять останнім часом. Мені о 18:10 зайшли
цікаво як ви зробили заяву на вивід кощтів, коли сайт тупо висить цілий день. шайтан прям. може якісь виплати, що приходять автоматично, тоді так.
edgar_po
Повідомлень: 592
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 161 раз.
Профіль
Додано: Чет 16 жов, 2025 22:40
edgar_po написав: Navegantes написав: 1finanсier написав:
а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...
Стабільно після 17:00 кошти від них приходять останнім часом. Мені о 18:10 зайшли
цікаво як ви зробили заяву на вивід кощтів, коли сайт тупо висить цілий день. шайтан прям. може якісь виплати, що приходять автоматично, тоді так.
Заяву робив ще вранці, коли система працювала
Navegantes
Повідомлень: 481
З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:15
Navegantes написав:
Заяву робив ще вранці, коли система працювала
нє. ну тупо повезло, якщо так. я намагався заходити в 10:15, але ніхт.
edgar_po
Повідомлень: 592
З нами з: 09.04.16
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 161 раз.
Профіль
Додано: Чет 16 жов, 2025 23:18
1finanсier написав:
а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...
Да там даже ввод на счёт (покупка бумаг через Дию - это другое) не работает
Я ночью СЭПал, в 12:50 пришло SMS, что на счёт зачислено, но приложение часиков в 14 так 0 и показывало. А сейчас уже и приложение показывает, что ICU полный капут.
А asti
ещё вчера знал:
asti написав:
М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜
P.S. кстати, в 17:37 в ТГ обещали:
Як компенсацію за незручності та очікування ми обов'язково запропонуємо вам приємний бонус.
Заценим степень приятности
moveton
Повідомлень: 6045
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 745 раз.
Профіль
