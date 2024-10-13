RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 994995996997
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:27

  Navegantes написав:
  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...


Стабільно після 17:00 кошти від них приходять останнім часом. Мені о 18:10 зайшли

цікаво як ви зробили заяву на вивід кощтів, коли сайт тупо висить цілий день. шайтан прям. може якісь виплати, що приходять автоматично, тоді так.
edgar_po
 
Повідомлень: 592
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 22:40

  edgar_po написав:
  Navegantes написав:
  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...


Стабільно після 17:00 кошти від них приходять останнім часом. Мені о 18:10 зайшли

цікаво як ви зробили заяву на вивід кощтів, коли сайт тупо висить цілий день. шайтан прям. може якісь виплати, що приходять автоматично, тоді так.


Заяву робив ще вранці, коли система працювала
Navegantes
 
Повідомлень: 481
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 23:15

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Заяву робив ще вранці, коли система працювала

нє. ну тупо повезло, якщо так. я намагався заходити в 10:15, але ніхт.
edgar_po
 
Повідомлень: 592
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 23:18

  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...

Да там даже ввод на счёт (покупка бумаг через Дию - это другое) не работает :oops: Я ночью СЭПал, в 12:50 пришло SMS, что на счёт зачислено, но приложение часиков в 14 так 0 и показывало. А сейчас уже и приложение показывает, что ICU полный капут.

А asti ещё вчера знал:
  asti написав:М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜


P.S. кстати, в 17:37 в ТГ обещали:
Як компенсацію за незручності та очікування ми обов'язково запропонуємо вам приємний бонус.

Заценим степень приятности :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 08:36

  moveton написав:
  1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...

Да там даже ввод на счёт (покупка бумаг через Дию - это другое) не работает :oops: Я ночью СЭПал, в 12:50 пришло SMS, что на счёт зачислено, но приложение часиков в 14 так 0 и показывало. А сейчас уже и приложение показывает, что ICU полный капут.

А asti ещё вчера знал:
  asti написав:М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜


P.S. кстати, в 17:37 в ТГ обещали:
Як компенсацію за незручності та очікування ми обов'язково запропонуємо вам приємний бонус.

Заценим степень приятности :mrgreen:


Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус
ukr0014959
 
Повідомлень: 537
З нами з: 05.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 11:51

  ukr0014959 написав:Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус

Под приятным, видимо, имелся в виду:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:

• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅

• Котирування продажу здійснюється за сьогоднішніми цінами. Таким чином, ті, хто придбав активи вчора, зберігають свої умови та заробляють у разі продажу.


Т.е. те, кто планировал покупать сегодня, заработают чутка больше. А те, кто хотел вчера, останутся на той же доходности и вся приятность, что без потерь.

А блокировать странные суммы на брокерском счету от покупки в Дие - это в ICU и в другие дни норма. Потом разблокируют. Дня через три. Или неделю.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6046
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:23

Подскажите, а как вообще проходит процедура вывода средств со счета в ИСЮ? Как продать понятно - кликнул на сайте или в приложении и деньги упали на брокерский, а дальше как? Просто указываешь в приложении счёт на который выводить деньги?!
Сколько времени обычно занимает эта процедура - от кликанья на кнопку 'продать' на сайте ИСЮ до шуршанья купюр у окошка кассы?
Есть ли какие-то подводные камни в этом процессе?
asti
 
Повідомлень: 4564
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:30

Re: Ринок ОВДП

а как продавать/управлять своими бумагами в Бонд.юа? в приложении у них на вкладке "Портфель-Активы" пусто (облиги куплены 2 дня назад через Дию). Нужно регистрироваться в вебе на https://trading.btc-broker.com/ или там будет то же, что и в приложении?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 30.08.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 12:30

  asti написав:Подскажите, а как вообще проходит процедура вывода средств со счета в ИСЮ? Как продать понятно - кликнул на сайте или в приложении и деньги упали на брокерский, а дальше как? Просто указываешь в приложении счёт на который выводить деньги?!
Сколько времени обычно занимает эта процедура - от кликанья на кнопку 'продать' на сайте ИСЮ до шуршанья купюр у окошка кассы?
Есть ли какие-то подводные камни в этом процессе?


На сайті, не там де купуєте облігаціі, потрібно в кабінеті зареєструвати рахунок для виводу. Сайт є в них в телеграмі onboarding
ukr0014959
 
Повідомлень: 537
З нами з: 05.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 994995996997
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 14:38
1 5424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лип, 2025 16:23
greenozon
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 23:38
0 6414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 23:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 13:40
3 10706
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 19:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9969)
17.10.2025 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.