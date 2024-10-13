1finanсier написав:а хтось виводив сьогодні кошти з ICU? Ініціював вивід сьогодні о8й годині ранку. До сих пір яв банк не прийшло... Схоже захворів конкретено ICU...
Да там даже ввод на счёт (покупка бумаг через Дию - это другое) не работает Я ночью СЭПал, в 12:50 пришло SMS, что на счёт зачислено, но приложение часиков в 14 так 0 и показывало. А сейчас уже и приложение показывает, что ICU полный капут.
А asti ещё вчера знал:
asti написав:М-да... чувствую, сегодня будет жаркий денёк! 😜😜
P.S. кстати, в 17:37 в ТГ обещали:
Як компенсацію за незручності та очікування ми обов'язково запропонуємо вам приємний бонус.
Заценим степень приятности
Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус
ukr0014959 написав:Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус
Под приятным, видимо, имелся в виду:
Зверніть увагу на особливі умови торгівлі сьогодні✨:
• Котирування купівлі (включно з придбанням продукту ICU «Гнучкий Фікс») здійснюються за вчорашніми цінами. Це означає, що клієнти, які не змогли здійснити операції вчора, не втрачають своїх відсотків за попередній день.✅
• Котирування продажу здійснюється за сьогоднішніми цінами. Таким чином, ті, хто придбав активи вчора, зберігають свої умови та заробляють у разі продажу.
Т.е. те, кто планировал покупать сегодня, заработают чутка больше. А те, кто хотел вчера, останутся на той же доходности и вся приятность, что без потерь.
А блокировать странные суммы на брокерском счету от покупки в Дие - это в ICU и в другие дни норма. Потом разблокируют. Дня через три. Или неделю.
Подскажите, а как вообще проходит процедура вывода средств со счета в ИСЮ? Как продать понятно - кликнул на сайте или в приложении и деньги упали на брокерский, а дальше как? Просто указываешь в приложении счёт на который выводить деньги?! Сколько времени обычно занимает эта процедура - от кликанья на кнопку 'продать' на сайте ИСЮ до шуршанья купюр у окошка кассы? Есть ли какие-то подводные камни в этом процессе?
а как продавать/управлять своими бумагами в Бонд.юа? в приложении у них на вкладке "Портфель-Активы" пусто (облиги куплены 2 дня назад через Дию). Нужно регистрироваться в вебе на https://trading.btc-broker.com/ или там будет то же, что и в приложении?
asti написав:Подскажите, а как вообще проходит процедура вывода средств со счета в ИСЮ? Как продать понятно - кликнул на сайте или в приложении и деньги упали на брокерский, а дальше как? Просто указываешь в приложении счёт на который выводить деньги?! Сколько времени обычно занимает эта процедура - от кликанья на кнопку 'продать' на сайте ИСЮ до шуршанья купюр у окошка кассы? Есть ли какие-то подводные камни в этом процессе?
На сайті, не там де купуєте облігаціі, потрібно в кабінеті зареєструвати рахунок для виводу. Сайт є в них в телеграмі onboarding
asti написав:Подскажите, а как вообще проходит процедура вывода средств со счета в ИСЮ?
1. https://onboarding.online.icu/ - тут реєструєте рахунок для виводу коштів 2. Чекаєте наступного робочого дня, поки він з'явиться у icu trade 3. Продаєте облігації (під час відкритої сесії, з 10:30 до 16). Кошти одразу з'являються на рахунку icu trade 4. Створюєте заявку на вивід коштів на банк.рахунок 5. Чекаєте на обробку заявки. Якщо заявка створена в робочий час, то кошти переведуть до кінця доби, інакше на наступний день.