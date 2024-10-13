RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 18:45

  moveton написав:
  ukr0014959 написав:Ага бонус блін, в мене на рахунку було 80К, вчора черезз дію купив облігацій в них на 22К, захожу сьогодні в акаунт і бачу що заблоковано 44К, доступно 58 замість 80. Ото бонус

Под приятным, видимо, имелся в виду:

А блокировать странные суммы на брокерском счету от покупки в Дие - это в ICU и в другие дни норма. Потом разблокируют. Дня через три. Или неделю.



А тут не можу не відмітити співробітників ІСУ, цілий день вони були зі мною на зв'язку і врешті решт питання вирішили. Приємно здивований.
1
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 19:51

  ihorsic написав:
  Navegantes написав:
  ihorsic написав:Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.


Вас цікавить ІНЖУР як брокер по ОВДП чи той ІНЖУР, який скуштував нещодавно "гороховий супчик з лимонним присмаком"? По ОВДП ставки у них ринкові, спред 0.40-0.50 п.п.

Цікавить ІНЖУР як інвестиція в енергетику та нерухомість.


Раджу почитати аудиторські звіти за 2024 для ПІФ "Інжур Енерджі" та ТОВ "Інжур". Це нудне "чтиво", але дуже допомагає при прийнятті інвестиційних рішень.
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:16

  ukr0014959 написав:Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?

Так.Зранку
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 21:19

  Вадимка написав:
  ukr0014959 написав:Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?

Так.Зранку[/quote

Дякую, залишилось щоб той ісу запрацював(
1
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:07

  ukr0014959 написав:
  Вадимка написав:
  ukr0014959 написав:Хто знає, якщо сьогодні поповнити ІСУ через портмоне, гроші на рахунку будуть вже завтра?

Так.Зранку[/quote

Дякую, залишилось щоб той ісу запрацював(

Так.Тепер смс не приходить.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 08:54

Дякую, залишилось щоб той ісу запрацював([/quote]
Так.Тепер смс не приходить.[/quote]

небезпечна та ICU, якщо хочеш достроково погасити може бути халепа.
1
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:40

  ihorsic написав:Питання може не зовсім по темі але.... Хто що скаже про ІНЖУР? Чи є досвід роботи? Якщо є якась профільна гілка дайте будь ласка посилання. Всім дякую. Гарного дня.

Добрий день, шановний ihorsic!

Інжур

У каталозі InvestMarket
 є пропозиції від Inzhur

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:50

Re: Ринок ОВДП

С ТАСа, Моно, ПУМБа, Идеи, Глобуса Портмоне тянет без комиса или вообще не тянет?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 20:31

Re: Ринок ОВДП

Не могу понять, как ИСУ насчитало YTM 16% по Гибкому фиксу.
Цена сегодня 1079,11 грн. Номинал 1000 грн. Годовой купон 171 грн. Осталось 2 периода выплат. Итого получаем: (171 + (1000 - 1079,11)/2) / ((1000 + 1079,11)/2)) = 12,6 %.

А вообще, кто давно уже с ИСУ балуется подскажите, что лучше по вашим расчётам: Гибкий ФИКС с UA4000237424 или купи/продай примерно на 1 месяц по любым другим на выбор?
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 20:36

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:С ТАСа, Моно, ПУМБа, Идеи, Глобуса Портмоне тянет без комиса или вообще не тянет?
У Портмоне-ИКУ такой же МСС, как у Дии - 6211.
