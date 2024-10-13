RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1003100410051006
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 22:29

  prodigy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Новина!

Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.


який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)

Не дуже гарна перспектива. І куди ж тепер пристроювати євро??? Правда в мадярів і румин не євро....
ihorsic
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 11:59

  prodigy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Новина!

Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.


який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)


Сенс у кожного свій.

Якщо частина портфеля € і немає жодного сенсу стрибати між валютами на обмежено конвертованому ринку, то цей папір з дохідністю 3,25% саме те, що треба, інших інструментів у € немає. Альтернатива цьому фінансовому інструменту в € - це поточний рахунок у банку з нульовою дохідністю.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 714
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:18

У Дії з'явився новий партнер з продажу військових ОВДП - Універ. Хтось вже тестив цю кантору?
asti
 
Повідомлень: 4567
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:32

  ukr0014959 написав:Чи є шанс в ІСУ ліміт інвестування підвищити

Свого часу надав документи щодо доходів (власних та дружини), підвищили ліміт у чотири рази.
VASH
 
Повідомлень: 754
З нами з: 26.10.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:48

  VASH написав:
  ukr0014959 написав:Чи є шанс в ІСУ ліміт інвестування підвищити

Свого часу надав документи щодо доходів (власних та дружини), підвищили ліміт у чотири рази.


Усім подякував, відправив їм ОК-5, і отримав гарний ліміт, навіть не очікував.
ukr0014959
 
Повідомлень: 549
З нами з: 05.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1003100410051006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 8048
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 8668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 13390
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10055)
13.11.2025 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.