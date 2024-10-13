RSS
Сер 19 лис, 2025 15:07

  Всюдиносапхайчик написав:
  prodigy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Новина!

Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.


який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)


Сенс у кожного свій.

Якщо частина портфеля € і немає жодного сенсу стрибати між валютами на обмежено конвертованому ринку, то цей папір з дохідністю 3,25% саме те, що треба, інших інструментів у € немає. Альтернатива цьому фінансовому інструменту в € - це поточний рахунок у банку з нульовою дохідністю.


завжди користувався євро як інструмент спекуляції на крос-курсі (депозити в євро стрьомна гра),
ОВДП так само
якщо у вас 5-10к євро, то нехай
Сер 19 лис, 2025 16:47

Re: Ринок ОВДП

Райф у додатку продає ОВДП вже від 200 паперів, а не від 350. Але до розміщення заявки досі не надає жодної інформації про фактичні комісії за погашення та зберігання. Може дороблять все таки з часом.
Сер 19 лис, 2025 17:10

prodigy

Навпаки, якщо у вас 5-10к євро, то саме з такими невеликими сумами ви можете:
-1- перейматися тим, щоб вписуватися в ліміти НБУ щодо конвертації ₴/€/$ і навіть вписуватися в них, також
-2- вписуватися в ліміти банківських фінмонів, щоб не потрапляти на радар з думкою, шо так найкраще, а також
-3- гратися купою карток у різних банках з метою мінімізації комісій на не дуже дохідному вторинному ринку замість того, щоб мати кращі умови обслуговування на первинному ринку.

Якщо ж порядок цифр зовсім інший, тоді вся ця метушня з картками, фінмонами, лімітами втрачає сенс, бо ви не маєте тієї гнучкості по операціях в межах лімітів, бо потребуєте постійно їх перевищувати, а це неможливо. Тобто перетікання з гривні в долари чи євро може тривати роками. Для таких людей 3-4% по €/$ цілком прийнятний варіант з персональними умовами обслуговування та вищою дохідністю, персональними менеджерами та аналітикою.

Щодо депозитів погоджуюся, заробітку нуль.
