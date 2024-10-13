|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 19 лис, 2025 15:07
Всюдиносапхайчик написав: prodigy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Новина!
Вчора Мінфін несподівано вирішив провести 18.11.25 додаткове розміщення ОВДП у € - UA4000237077. До речі, до цієї зміни жодних аукціонів по € на 4-й квартал не планувалося. Хто хотів, але не мав можливості, тепер може планувати вихід на аукціон.
який сенс за 2% на 27 місяців
інфляція в ЄС в середньому 2,1-2,2%
в бідних країнах від 5+% (Угорщина, Румунія, Єстонія)
Сенс у кожного свій.
Якщо частина портфеля € і немає жодного сенсу стрибати між валютами на обмежено конвертованому ринку, то цей папір з дохідністю 3,25% саме те, що треба, інших інструментів у € немає. Альтернатива цьому фінансовому інструменту в € - це поточний рахунок у банку з нульовою дохідністю.
завжди користувався євро як інструмент спекуляції на крос-курсі (депозити в євро стрьомна гра),
ОВДП так само
якщо у вас 5-10к євро, то нехай
Додано: Сер 19 лис, 2025 16:47
Райф у додатку продає ОВДП вже від 200 паперів, а не від 350. Але до розміщення заявки досі не надає жодної інформації про фактичні комісії за погашення та зберігання. Може дороблять все таки з часом.
Додано: Сер 19 лис, 2025 17:10
prodigy
Навпаки, якщо у вас 5-10к євро, то саме з такими невеликими сумами ви можете:
-1- перейматися тим, щоб вписуватися в ліміти НБУ щодо конвертації ₴/€/$ і навіть вписуватися в них, також
-2- вписуватися в ліміти банківських фінмонів, щоб не потрапляти на радар з думкою, шо так найкраще, а також
-3- гратися купою карток у різних банках з метою мінімізації комісій на не дуже дохідному вторинному ринку замість того, щоб мати кращі умови обслуговування на первинному ринку.
Якщо ж порядок цифр зовсім інший, тоді вся ця метушня з картками, фінмонами, лімітами втрачає сенс, бо ви не маєте тієї гнучкості по операціях в межах лімітів, бо потребуєте постійно їх перевищувати, а це неможливо. Тобто перетікання з гривні в долари чи євро може тривати роками. Для таких людей 3-4% по €/$ цілком прийнятний варіант з персональними умовами обслуговування та вищою дохідністю, персональними менеджерами та аналітикою.
Щодо депозитів погоджуюся, заробітку нуль.
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:03
Всюдиносапхайчик написав:prodigy
Навпаки, якщо у вас 5-10к євро, то саме з такими невеликими сумами ви можете:
-1- перейматися тим, щоб вписуватися в ліміти НБУ щодо конвертації ₴/€/$ і навіть вписуватися в них, також
-2- вписуватися в ліміти банківських фінмонів, щоб не потрапляти на радар з думкою, шо так найкраще, а також
-3- гратися купою карток у різних банках з метою мінімізації комісій на не дуже дохідному вторинному ринку замість того, щоб мати кращі умови обслуговування на первинному ринку.
Якщо ж порядок цифр зовсім інший, тоді вся ця метушня з картками, фінмонами, лімітами втрачає сенс, бо ви не маєте тієї гнучкості по операціях в межах лімітів, бо потребуєте постійно їх перевищувати, а це неможливо. Тобто перетікання з гривні в долари чи євро може тривати роками. Для таких людей 3-4% по €/$ цілком прийнятний варіант з персональними умовами обслуговування та вищою дохідністю, персональними менеджерами та аналітикою.
Щодо депозитів погоджуюся, заробітку нуль.
які НБУ, фінмони, Банки і комісії? ви серйозно? це дитячий садочок?
дзвоните в опт.обмін пункт і питаєте крос на пару дол/євро, (вони уточнюють купити/чи продати) і все
суми, да хоч сотка
з євро можуть бути відповідь: вам 100-200к євро? дві години можете почекати, поки ми суму приготовимо, з купівлею доларів за євро значно простіше
Додано: Чет 20 лис, 2025 08:31
Доброго ранку, прошу пораду з власного досвіду.
До якої верхньої межі можна докупити облігацій в Приватбанку?
Щоб не викликати питання фінмониторінгу , без офіційного працевлаштування.
Є в наявності близько 500к , потрібно докупити ще. Дякую.
Додано: Чет 20 лис, 2025 08:36
Goodman А Ви ризиковий. Зазвичай на 400 тис. мав би спрацювати фінмон. 100% він працює якщо йде погашення або продаж на 400+ тис. з облігацій однієї серії.
Goodman написав:
Доброго ранку, прошу пораду з власного досвіду.
До якої верхньої межі можна докупити облігацій в Приватбанку?
Щоб не викликати питання фінмониторінгу , без офіційного працевлаштування.
Є в наявності близько 500к , потрібно докупити ще. Дякую.
Вам ніхто толкового нічого не підкаже, бо межа для кожного річ дуже індивідуальна і чийся досвід коли комусь дали і на мульйон купити у вашому випадку може тупо не спрацювати і тригернути фінмон при черговій покупці навіть одного паперу при наявних у вас уже 500к. Тому будь чиї поради навіть на власному досвіді тут не стануть у пригоді. Тому краще не ризикувати якщо не маєте на руках документів, що підтвердять джерела походження усієї суми включно з тією що вже в банку
Додано: Чет 20 лис, 2025 08:52
Дюрі-бачі написав:
А Ви ризиковий.
це тільки гроші і не більше.
Дякую за поради, не буду хитати човна.
