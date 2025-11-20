Youtube канал - Finance.ua

Як мати вдосталь грошей, щоб не відмовляти собі ні в чому? Багатство не завжди залежить від удачі чи високого рівня доходу, навіть люди з великими зарплатами можуть жити "від авансу до авансу". У цьому відео ми розглянемо фінансові звички, які допоможуть вам стати багатшими.
00:00 Фінансові звички! Як змінити своє життя на комфортне
00:31. Бюджет і витрати. Правило номер 1
01:30 Спочатку заплати собі - друга звичка на вашому шляху до багатства
03:02 Третя звичка - формуємо фінансову "подушку безпеки"
03:28 Звичка номер 4. Навчання та додатковий дохід
04:04 Гонка за сусідом. Звичка гомер 5
05:05 Правило номер 6. Жодних боргів