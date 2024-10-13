RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:15

Re: Ринок ОВДП

Виплатив і приват, але купляти нові щось не тягне.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 07:35

  VASH написав:
  VASH написав:Всюдиносапхайчик Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
Оновив застосунок П24 - з"явилося
Краще б Приват нічого не оновлював! Нова веб версія жахлива. Раніше я бачив скільки і яких паперів у мене в портфелі і одразу було видно ціну за який цей папір можна продати, а тепер воно показує мені обліги у тому порядку в якому вони куплялися, вказує тільки номер паперу, а дати погашення і ціни продажу немає - максимально незручно!
😡😡😡
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:05

  asti написав:
  VASH написав:
  VASH написав:Всюдиносапхайчик Шось не бачу (а ні на головній сторінці, а ні "ще сервіси"?
Оновив застосунок П24 - з"явилося
Краще б Приват нічого не оновлював! Нова веб версія жахлива. Раніше я бачив скільки і яких паперів у мене в портфелі і одразу було видно ціну за який цей папір можна продати, а тепер воно показує мені обліги у тому порядку в якому вони куплялися, вказує тільки номер паперу, а дати погашення і ціни продажу немає - максимально незручно!
😡😡😡


Додалося кілька зайвих кліків. Тепер щоб дізнатися ціну продажі треба зайти в папір, натиснути "Продати" і там вже відображається ціна/дохідність продажу.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:59

З досвіду якщо достроково замовити продаж ОВДП в приваті до 13 коли зазвичай кошти зараховують, знаю що повинні ввечері в той же робочий день. Замовив вранці сьогодні десь в 9 досі немає(
  mogicanin1986 написав:З досвіду якщо достроково замовити продаж ОВДП в приваті до 13 коли зазвичай кошти зараховують, знаю що повинні ввечері в той же робочий день. Замовив вранці сьогодні десь в 9 досі немає(


Вкажіть, будь ласка, остаточно час подання заявки та надходження коштів. Взагалі вважаю, що збір подібної статистики дострокових продаж у різних «операторів ринку ОВДП» цікавий багатьом.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 13:05

  mogicanin1986 написав:З досвіду якщо достроково замовити продаж ОВДП в приваті до 13 коли зазвичай кошти зараховують, знаю що повинні ввечері в той же робочий день. Замовив вранці сьогодні десь в 9 досі немає(

Коли зайшли кошти (якщо зайшли)?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 17:35

В п'ятницю 21.11. десь в 9 ранку подав заявку в приваті. Досі гроші не зайшли(
