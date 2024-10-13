RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
  Нед 23 лис, 2025 21:23
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 21:23

  Bolt написав:
  Navegantes написав:
  Bolt написав:В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.


У Приват24 немає доступу до первинних розміщень

Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.


Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
Нед 23 лис, 2025 22:52

  Navegantes написав:
  Bolt написав:
  Navegantes написав:
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень

Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.


Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні

Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Пон 24 лис, 2025 08:22

  Bolt написав:Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.

Там навіть якщо купив і тримай то виходить 16%, а за КЛ то й ще менше вийде.
Пон 24 лис, 2025 08:55

  angra написав:
  Bolt написав:Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.

Там навіть якщо купив і тримай то виходить 16%, а за КЛ то й ще менше вийде.

Тож спробую.
Все одно з депо 11,5% всього чистими виходить.
Форум:
