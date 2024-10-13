|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 лис, 2025 21:23
Bolt написав: Navegantes написав:
В перших числах грудня будуть якись первинні розміщення ОВГЗ? Хочу попробувати за кредитні через Приват 24 трохи прикупити на пробу.
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
Navegantes
Повідомлень: 516
З нами з: 22.02.23
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
Додано: Нед 23 лис, 2025 22:52
Navegantes написав: Bolt написав:
У Приват24 немає доступу до первинних розміщень
Вторинні не так вигідні бо вони купляються, дорожче ніж первинні.
Це зрозуміло. Первинні розміщення доступні преміальним клієнтам, сума від 1 млн грн. Але за свої, не кредитні
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Bolt
Повідомлень: 3724
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 285 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:22
Bolt написав:
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Там навіть якщо купив і тримай то виходить 16%, а за КЛ то й ще менше вийде.
angra
Повідомлень: 288
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
angra написав: Bolt написав:
Дивлюсь, є такі на 11 міс під 17% всього по 1002 грн(UA4000237416), можна спробувати.
Там навіть якщо купив і тримай то виходить 16%, а за КЛ то й ще менше вийде.
Тож спробую.
Все одно з депо 11,5% всього чистими виходить.
Bolt
Повідомлень: 3724
З нами з: 09.11.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 285 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 17:16
VASH написав:
Вкажіть, будь ласка, остаточно час подання заявки та надходження коштів. Взагалі вважаю, що збір подібної статистики дострокових продаж у різних «операторів ринку ОВДП» цікавий багатьом.
Заявку на продаж подав сьогодні в Приват24 в 9:20.
В 15:45 гроші вже були на карточці.
angra
Повідомлень: 288
З нами з: 21.02.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 25 раз.
Профіль
Додано: Пон 24 лис, 2025 19:07
mogicanin1986 написав:
В п'ятницю 21.11. десь в 9 ранку подав заявку в приваті. Досі гроші не зайшли(
Це, напевне, якийсь збій. Так не повинно бути))
asti
Повідомлень: 4573
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 15:45
angra написав: VASH написав:
Вкажіть, будь ласка, остаточно час подання заявки та надходження коштів. Взагалі вважаю, що збір подібної статистики дострокових продаж у різних «операторів ринку ОВДП» цікавий багатьом.
Заявку на продаж подав сьогодні в Приват24 в 9:20.
В 15:45 гроші вже були на карточці.
Вчора в 10.25 подав заявку на продаж у ІСU вчора ж біля 18 години гроші були на рахунку в ПУМБ
VASH
Повідомлень: 760
З нами з: 26.10.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 165 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 16:55
Всюдиносапхайчик написав:
Це сіра схема
вам скільки років, щоб писати на валютному форумі таку маячню
prodigy
Повідомлень: 12910
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 17:44
Провальный валютный аукцион, я идиот поставил конкурентную заявку 3.90, это кстати я с минимальным бидом))
Побоялись физики перевложится сегодня, погашение было крупное 20.11
vadymbanker
Повідомлень: 1034
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 129 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 19:02
Підскажіть будь ласка по Привату, при зарахуванні коштів від продажу ОВДП на картку для виплат знімається комісія 0.5% ? ОВДП були куплені за кошти з універсальної карти.
СергійВ
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
