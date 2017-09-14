Banderlog написав: Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України.
А як це цікаво "відбудова", хоча б у теорії? Ну с приватним житлом ще можна пофантазувати - Європа дає кошти з розрахунку ХХХ евро на 1м2 (хоч й тут будуть питання - у одного там золоті унітази а у іншого ремонт 1985 року) - а ось як з відбудовою виробництва буде - наприклад зруйнували росіяни якийсь завод ЖБК радянську спадщину але вже приватний, а він робив те ж саме що й умовна словацька Zelezarnia - й шо тому приватному власнику отак от дадуть нове сучасне обладння? Інвестують в конкурентів? Чи відбудова буде тільки після того як Україну примуть до ЄС?
Вы забываете про Репарации - Видбудова будет с них. Ну а потом да - 30 лет Европа про таких роботящых и моторных казаков не знала - а тут узнала. И каааак хлынет поток безпроцентных кредитов вообще на все...
andrijk777 написав:В турбопатріотів одна і та ж платівка. Треба щоб путін перший погодився, а тоді його величність Зеленський подумає. Типу це Україна виграє війну і захопила російські території і буде вирішувати долю війни.
...... Уяви собі що Китай, Індія чи ЄС відразу погодились з пропозиціями які висував Трамп... Канада б з Гренландією були штатами США, Мексика б втратила пів території , Китай і Індія б платили 500% мит.... ......
Сравниваем ВВП всех перечисленных - с "этой страной" - и получаем "вражаючэ" неотличимую от 0 величину
ЛАД написав:Да, я голосовал за то, чтобы "сойтісь посрєдінє"
Ти за що голосував- те й отримав... Яструб Порошенко був від влади відсторонений Голуб Зеленський - до влади прийшов... Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало... І хто в цьому винуватий? Може той хто голосував - ЗДАЄМСУ.....
Практично офіційно. ............ Під час засідання делегацій України та США Держсекретар заявив у приватній бесіді нашим посадовцям наступне - "Ви не програли війну, а у тому, що не змогли її виграти загалом переважно ваша провина". Я не можу не бути з ним солідарний. Зараз у нас вистачає зброї для спротиву - не вистачає особового складу, який тією зброєю може оперувати. У цьому точно провини США немає. Я особисто знаю трьох дезертирів, які спокійно працюють у АШАНі, на складі промтоварів та на лісопилці. Поліція знає, де вони живуть, окремі її представники з ними ручкаються і абсолютно ніхто їх не переслідує. .........
Звуть мене Сергій Сергійович Павлюченко. Працюю в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США. Вся інформація, а це дуже мала її частина з великого об'єму, дається нам для "неформального інформування українців на основі не офіційних, але достовірних фактів".
Оно-то, вроде, и так. Вот только не знаю, насколько "у нас зараз вистачає зброї для спротиву", но это к концу 4-го года войны. Да и "зараз" нам не дают всё, что нужно. А что было в 2023 перед контрнаступом? И "вистачає зброї для спротиву" не значит, что "вистачає для пернмоги". Ну а мнение человека, который работает "в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США" совершенно естественно. Рад, что вы появились, давно вас не было видно.
Если верить Павлюченко, то речь о жилье только для тех, кто выедет с остатков Донбасс, которые должны отдать сейчас. А людям, которые до сих пор на ТОТ? Или о них речь вообще не идёт? А о тех, кто эвакуировался с оккупированных территорий? А с відбудовой вообще пока не понятно и не о чем говорить.
Может, те, которые даже порошенковские Минские договоренности считали предательством? И требовали не идти ни на какие договоренности? И интересно "неоднократно" это сколько? А то я как-то припомнить не могу. 0 это тоже неоднократно?