#<1 ... 1015101610171018 Додано: Сер 03 гру, 2025 12:36 Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))

Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?! asti Повідомлень: 4577 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 762 раз.

asti

Заявки в Привате смотреть в разделе Bank ID?

Алексей77

Bolt написав: Чому UA4000237416 при заявлених 17% річних, якщо скласти до купи два купони получається 15 з копійками відсотків? При ціні 1006 приблизно виходить 15% відсотків.

Тому що вони по хитрому рахують) А саме вони вважають, що ці 2 купони треба досумовувати до номіналу при розрахунку дохідності. Адже теоретично Ви можете на ці копони в день їх отримання докупити цих же облігацій або вкласти в аналогічну дохідність

То щось типа того, якби на депо писали річну дохідність 17, при фактичні 15, і пояснювали це, що я можу щомісячні відсотки докладати на депо в в результаті складного відсотку можу получити 17, замісць 15?! Хитро.

Bolt

Діліть 100грн на 182 ( півроку) і множте на кількість днів скільки ви тримаєте облігацію. Це і буде ваш дохід за n днів якщо не враховувати дельту купівля/продаж.

angra

Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?! Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!



