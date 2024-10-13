|
Ринок ОВДП
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:36
Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))
Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:48
asti
Заявки в Привате смотреть в разделе Bank ID?
Востаннє редагувалось Алексей77
в Сер 03 гру, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:52
The_Rebel написав: Bolt написав:
Чому UA4000237416 при заявлених 17% річних, якщо скласти до купи два купони получається 15 з копійками відсотків? При ціні 1006 приблизно виходить 15% відсотків.
Тому що вони по хитрому рахують) А саме вони вважають, що ці 2 купони треба досумовувати до номіналу при розрахунку дохідності. Адже теоретично Ви можете на ці копони в день їх отримання докупити цих же облігацій або вкласти в аналогічну дохідність
То щось типа того, якби на депо писали річну дохідність 17, при фактичні 15, і пояснювали це, що я можу щомісячні відсотки докладати на депо в в результаті складного відсотку можу получити 17, замісць 15?! Хитро.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:57
Ще ламерське питання. Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:14
Bolt написав:
Ще ламерське питання. Є скажімо річна облігація з двома купонамт по 100 грн. Якщо облігація не продасця за рік до погашення, а скажімо за 10 місяців. Дохід по купонам буде по сотці, чи вже менше?
Діліть 100грн на 182 ( півроку) і множте на кількість днів скільки ви тримаєте облігацію. Це і буде ваш дохід за n днів якщо не враховувати дельту купівля/продаж.
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:30
asti написав:
Знову цей Приват робить мені нерви - після 10 години сьогодні сформував на сайті 2 заявки на купівлю ОВДП - наче все нормально - блимнуло як завжди сповіщення що заявка прийнята в роботу і буде виконана до кінця дня. На всякий випадок зайшов подивитися у функціонал де знаходяться заявки до виконання - там нічого немає, хоча заявки які я робив 1 грудня були і зараз також є там у статусі виконаних, а сьогоднішніх - немає... Дзвоню на гарячу, кажу роботу що щвоню з приводу цінних паперів, вона переключає, чекаю живого оператора 30 хв - ніхто не бере слухавку - лише музика))
Вирішив на всякий випадок зробити ще раз ті самі заявки, знову усе підписав, підтвердив, знову блимнуло сповіщення. Заходжу в заявки... і знову нічого! Це в усіх так?!
Це такий прикол Привату. Мав аналогічну ситуацію. Мені пояснили так - коли ви зробили заявку, вона зникає, а потім а) зʼявляється якщо купівля пройшла вдало б) йде відмова і вам потрібно створити заявку заново, попередньо усунувши причини відмови. На моє питання "А як же я дізнаюсь, що заявка реально прийнята? Може потрібно "допиляти" функціонал, щоб я бачив весь етап проходження заявки, бо станом на зараз у мене дві однакові заявки, а коштів на рахунку лише на одну заявку, і я в П24 не бачу статусу жодної з них? мені відповіли стандартно "Передамо ваше побажання розробникам. Стосовно двох однакових заявок, очікуйте проведення одної і відмови по іншій". По факту так і відбулося - одна пройшла, іншу скасували, бо не вистачило коштів. Сьогодні купував, то потім вже бачив статус "Прийнята в роботу", а станом на зараз заявка виконана. Так що в Приваті буває по-різному
