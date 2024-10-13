|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:21
Bolt написав: Navegantes написав: Bolt написав:
Там фактически больше года даже получается. Я купил вчера, а погашение, аж 18 го нооября.
Там фактично трохи менше
року
Цікаво. Зайшов глянути. На 50 коп подорожчали з позавчора, коли купляв.
На 43-44 копійки/день зростає ціна на "Лисичанськ"
Це НКД, про який вам писав moveton
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:26
Navegantes написав: Bolt написав: Navegantes написав:
Там фактично трохи менше
року
Цікаво. Зайшов глянути. На 50 коп подорожчали з позавчора, коли купляв.
На 43-44 копійки/день зростає ціна на "Лисичанськ"
Це НКД, про який вам писав moveton
Зрозуміло.
А що там є за облігації по 986 грн? Їх в все одно по тисячі мають викупити?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3751
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:32
Bolt написав:
Зрозуміло.
А що там є за облігації по 986 грн? Їх в все одно по тисячі мають викупити?
Всі ОВДП погашаються по номіналу 1 000 грн + виплата купону (якщо передбачено)
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|9239
|
|
|0
|9687
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|14522
|
|