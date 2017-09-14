|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:37
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Прежде, чем называть их "поцами", стоит сначала поинтересоваться.
Не берусь судить об Арти Грине и Свитане, есть разные мнения, но Сергей Флеш точно делает для армии и Украины больше вашего.
Флеш пише українською, нє?
Пише українською. Роліки веде російською. Мова вище була за роліки на ютубі.
Додано: Чет 04 гру, 2025 12:43
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба
ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?
в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"?
відповідає за голодомор чим?
когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було.
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?
влада казала. хто саме - зараз не скажу. ти звісно зараз почнеш - не вірю. подивимось. на Покровськ вже подивились
цифру назвеш жертв? чи скажи чесно - не назву - але все одно не вірю...
