Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Прежде, чем называть их "поцами", стоит сначала поинтересоваться.
Не берусь судить об Арти Грине и Свитане, есть разные мнения, но Сергей Флеш точно делает для армии и Украины больше вашего.

Флеш пише українською, нє?


Пише українською. Роліки веде російською. Мова вище була за роліки на ютубі.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 12:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:в тебе критичне мислення звісно на рівні розбитого лоба ;) ти не виляй дупою, яку ти цифру вважаєш реальною. й хто тоді відповідає за голодомор, розстріли та ГУЛАГ? особисто сталін?

в нас засекретили поточну інфо, бо йде війна - після війни цифри будут відомі. а в них засекречено те, що було 80-90 років тому. розумієш різницю, критичний "мыслитель"? :lol:
відповідає за голодомор чим? :lol: когось із організаторів і виконавців таки розстріляли в 37- 38, а так, в принципі відповідальності не було.
Хто сказав що цифри про українські втрати будуть розголошені після війни?

влада казала. хто саме - зараз не скажу. ти звісно зараз почнеш - не вірю. подивимось. на Покровськ вже подивились ;)

цифру назвеш жертв? чи скажи чесно - не назву - але все одно не вірю...
