Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:11

Re: Еміграція, заробітчанство

До Эйзенхауэра дома там строили не из говнаипалок а из красного кирпича
И там где низкая влажность они прекрасно стоят и по 200 лет.
Впрочем мне мой кум(проректор горняка) рассказывал что кирпичи из которых Бекетов строил главный их корпус тогда же больше похожи на какие то композиты, чем на обожжённый кусок глины. Молоток не брал их на скол. Без зубила по металлу.
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 13:28

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Мільярдери Майкл та Сьюзен Делл пообіцяли виділити 6,25 мільярда доларів, щоб допомогти 25 мільйонам американських дітей відкрити щойно створені інвестиційні рахунки в рамках ініціативи президента Дональда Трампа «Інвестуй в Америку».

Пожертва Dells, про яку було оголошено 2 грудня, профінансує депозити у розмірі 250 доларів США для дітей віком до 10 років, які народилися до 1 січня 2025 року, дати, що відповідає вимогам для отримання федерального уряду внеску на новонароджених у розмірі 1000 доларів США на їхні податково пільгові рахунки Invest America, широко відомі як «рахунки Трампа».

Тут на гілці писали, що "Якби знав би, де впав би, то підстелив би соломки" - в перекладі на мову цього форуму - якби десь в 2015 році та купив би Біткоінів наприклад по 30 доларів за монету, то зараз би жив в шоколаді...
Здається це з цієї серії...
Ну і вчать дітей інвестувати, років через 10 хтось з дітей побачить, хто був розумніший або більш вдалий...

Джерело:
https://www.livenowfox.com/money/michae ... p-accounts
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 23:38

Ще один крок до "дармового інтернету" від Маска

https://news.finance.ua/ua/starlink-zapuskaye-dostupnishyy-internet-taryf-zi-shvydkistyu-200-mbit-s

Starlink розширила покриття свого доступнішого тарифного плану Residential Lite й додала до нього низку східних штатів США, зокрема Нью-Йорк, Вірджинію, Мічиган, Північну Кароліну та Флориду. Тепер супутниковий інтернет за 80 доларів на місяць доступний на всій території країни.
Residential Lite обходиться на третину дешевше за стандартний житловий тариф, використовує той самий комплект обладнання та забезпечує пікові швидкості до 200 Мбіт/с. Хоча Starlink також пропонує ще дешевший тариф за 40 доларів, він обмежений завантаженням до 100 Мбіт/с.
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 11:34

Ну ось і підтвердження моїх слів на минулому тижні...
Все саме так і є...
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 12:21

Re: Еміграція, заробітчанство

щось наші ю4юшники в сша покали нити. кажуть що з 1 січня медстраховка для них суттєво виросте. На сімю з 3х осіб треба буде платити від 1500 долярів в місяць.
