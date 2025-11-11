|
|
|
Finance.ua: Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Про структуру доходів кіберспортсменів
Кіберспорт давно перестав бути просто «хобі» — це велика індустрія з зарплатами, бонусами, рекламними контрактами та величезними призовими фондами. Наприкінці 2025 року доходи гравців складаються з кількох каналів: базова зарплата в команді, призові з турнірів, спонсорські контракти, стримінг та мерч — і саме баланс між цими джерелами визначає, скільки насправді заробляє кіберспортсмен.
Дивися повний текст Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки на цьому можна заробляти?
-
D2
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 04 гру, 2025 11:49
Який сенс знати що заробляють топи, було б цікаво знати середню винагороду, а ще краще мати розбивку
-
sergii_kuk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|