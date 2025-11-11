RSS
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Finance.ua: Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Про структуру доходів кіберспортсменів
Кіберспорт давно перестав бути просто «хобі» — це велика індустрія з зарплатами, бонусами, рекламними контрактами та величезними призовими фондами. Наприкінці 2025 року доходи гравців складаються з кількох каналів: базова зарплата в команді, призові з турнірів, спонсорські контракти, стримінг та мерч — і саме баланс між цими джерелами визначає, скільки насправді заробляє кіберспортсмен.

Дивися повний текст Чи вигідно бути кіберспортсменом та скільки на цьому можна заробляти?
Який сенс знати що заробляють топи, було б цікаво знати середню винагороду, а ще краще мати розбивку
