Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:25
Всюдиносапхайчик
Повідомлень: 719
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 13:13
Всюдиносапхайчик написав:
https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/
Да да, очень волнуемся, что НБУ получит от казначейства меньше денег и на такую же сумму уменьшит свой обратный платёж казначейству за налог на прибыль.
moveton
Повідомлень: 6281
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:36
Всюдиносапхайчик написав:
https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/
Перекладання коштів з однієї кишені в іншу!
Ще можна трохи напружитися і щось подібне зробити з ОВДП, які держава вносила у якості капіталізації в статутні фонди усіляких держустанов та банків, типу Привата! А може Тимошенко цю річ залишила на наступний рік!
SAndriy1
Повідомлень: 1058
З нами з: 17.01.15
Подякував: 416 раз.
Подякували: 455 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:57
SAndriy1 написав: Всюдиносапхайчик написав:
https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/
Перекладання коштів з однієї кишені в іншу!
Ще можна трохи напружитися і щось подібне зробити з ОВДП, які держава вносила у якості капіталізації в статутні фонди усіляких держустанов та банків, типу Привата! А може Тимошенко цю річ залишила на наступний рік!
Приват буде проти) бо в тому числі за рахунок цих ОВДП у нього формується значна частина прибутку
Navegantes
Повідомлень: 580
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 17:08
Доброго вечора шановні колеги. Давайте обговоримо тему єврових ОВДП. Що ви зараз з евро робите? Реінвестуєте і потихеньку виводите? І куди взагалі приткнути євро
ihorsic
Повідомлень: 1465
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
Додано: Вів 16 гру, 2025 10:14
ihorsic написав:
І куди взагалі приткнути євро?
- придбати нерухомість у Євросоюзі.
asti
Повідомлень: 4579
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
