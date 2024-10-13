RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: Сер 10 гру, 2025 17:25

Re: Ринок ОВДП

https://epravda.com.ua/finances/umovi-o ... no-815235/
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 719
З нами з: 05.03.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 13:13

  Всюдиносапхайчик написав:https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/

Да да, очень волнуемся, что НБУ получит от казначейства меньше денег и на такую же сумму уменьшит свой обратный платёж казначейству за налог на прибыль.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6281
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:36

  Всюдиносапхайчик написав:https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/

Перекладання коштів з однієї кишені в іншу!
Ще можна трохи напружитися і щось подібне зробити з ОВДП, які держава вносила у якості капіталізації в статутні фонди усіляких держустанов та банків, типу Привата! А може Тимошенко цю річ залишила на наступний рік! :mrgreen:
SAndriy1
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 17.01.15
Подякував: 416 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 15:57

  SAndriy1 написав:
  Всюдиносапхайчик написав:https://epravda.com.ua/finances/umovi-ovdp-mozhut-pereglyanuti-dlya-chogo-ce-potribno-815235/

Перекладання коштів з однієї кишені в іншу!
Ще можна трохи напружитися і щось подібне зробити з ОВДП, які держава вносила у якості капіталізації в статутні фонди усіляких держустанов та банків, типу Привата! А може Тимошенко цю річ залишила на наступний рік! :mrgreen:


Приват буде проти) бо в тому числі за рахунок цих ОВДП у нього формується значна частина прибутку
Navegantes
 
Повідомлень: 580
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:08

Re: Ринок ОВДП

Доброго вечора шановні колеги. Давайте обговоримо тему єврових ОВДП. Що ви зараз з евро робите? Реінвестуєте і потихеньку виводите? І куди взагалі приткнути євро
ihorsic
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 10:14

  ihorsic написав:І куди взагалі приткнути євро?
- придбати нерухомість у Євросоюзі.
asti
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1024102510261027
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 9864
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 10199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10266)
16.12.2025 10:14
Sense Bank (15303)
16.12.2025 09:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron