Никуда. Фикс - это принцип ценообразования. У него нет купона.
И купить его тоже нельзя
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:05
Re: Ринок ОВДП
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:31
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:34
moveton
Нічого не зрозумів, тобто ви вважаєте, що купон по ОВДП серії UA4000237424 (який в іку назвали "Гнучкий фікс" та продають/ викупають дорожче за ринок), піде на рахунок іку, а не на рахунок власника (покупця)?
Ви ж вчора писали:
"Фикс - это просто UA4000237424. Купон и погашение, как и для всех остальных бумаг, перечисляются в ДУ ICU и от него текущему владельцу. Как иначе-то?"
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:36
Я правильно розумію, що РД встановлюється до кожної картки свій? РД=дата укладання договору в інформації про рахунок конкретної картки? І щодо загального грейсу, він рахується як днів до кінця місяця, в якому почались витрати, плюс до РД наступного місяця? Тобто, якщо в мене у RED РД 6 числа, то мені її краще закрити і відкрити нову в останніх числах місяця для отримання максимального грейсу?
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:37
Re: Ринок ОВДП
Повторю: "ОВДП 237424" купить можно. Как и любую другую бумагу, которая есть в продаже у дилера. Фикс - это не "ОВДП 237424" и вообще не бумага. Это принцип ценообразования. Он не покупается и не продаётся. Разве что попробовать запатентовать и стричь купоны уже с тех, кто его будет повторять.
Писал. Но то совсем для колхозников и, видимо, запутывает, раз сразу после этого последовал вопрос куда упадёт купон. Правильно, конечно, что Фикс - это не бумага. ICU
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:45
все зрозуміло, то ви вирішили повумнічать, так сказать, показати що тутешні читачі такі собі "інвестори". Та щоб просто сказати що "гнучний фікс", то просто така акція в іку, яка реалізується через купівлю конкретної серії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП 237424), ви почали розповідати що гнучний фікс не купується та купони по ньому нікуди не йдуть, запутуючи читачів. Дякуємо, за "доволі зрозуміле та змістовне пояснення".
Додано: Сер 17 гру, 2025 17:53
Re: Ринок ОВДП
Если проигнорировать, что мои первые слова в том же посте были "Фикс - это принцип ценообразования" (уж не знаю куда проще и лаконичнее), то так.
Додано: Сер 17 гру, 2025 23:49
Та буде звичайно по Fix купон 24.12, як і по будь-яких інших облігаціях. Але вартість Fix в день виплати купону буде за мінусом виплаченого купону і буде зростати кожного дня на 44 копійки до виплати наступого купону. А потім знову і знову кожних півроку ... І так до 23.06.27
