Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:05

Re: Ринок ОВДП

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Я вот думаю, куда упадёт купон от Фикса в 85,50 грн 24 декабря?

Никуда. Фикс - это принцип ценообразования. У него нет купона.

  edgar_po написав:Крім купівлі за свої кошти в кабінеті, Фікс ніяк не можна купити.

И купить его тоже нельзя :)
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:31

  edgar_po написав:Крім купівлі за свої кошти в кабінеті, Фікс ніяк не можна купити.

И купить его тоже нельзя :)[/quote]

заходите в додаток сенс, вибираєте "ОВДП 237424" і купляєте. Чому ж не можна. І купон там є (подивимося 24.12 на виплату).
edgar_po
 
Повідомлень: 604
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:34

moveton
Никуда. Фикс - это принцип ценообразования. У него нет купона.

Нічого не зрозумів, тобто ви вважаєте, що купон по ОВДП серії UA4000237424 (який в іку назвали "Гнучкий фікс" та продають/ викупають дорожче за ринок), піде на рахунок іку, а не на рахунок власника (покупця)?

Ви ж вчора писали:
"Фикс - это просто UA4000237424. Купон и погашение, как и для всех остальных бумаг, перечисляются в ДУ ICU и от него текущему владельцу. Как иначе-то?"
Востаннє редагувалось edgar_po в Сер 17 гру, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
edgar_po
 
Повідомлень: 604
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:36

  Ой+ написав:Смок Можна, бажано купляти після своєї РД, а гасити до 2 місяців ред 2.0.
Не виходити з грейсу, раз 100 грн коміс і залежно від суми боргу %, але не більше 2 грн.

Я правильно розумію, що РД встановлюється до кожної картки свій? РД=дата укладання договору в інформації про рахунок конкретної картки? І щодо загального грейсу, він рахується як днів до кінця місяця, в якому почались витрати, плюс до РД наступного місяця? Тобто, якщо в мене у RED РД 6 числа, то мені її краще закрити і відкрити нову в останніх числах місяця для отримання максимального грейсу?
spiridonwot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 22.07.21
Подякував: 45 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:37

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:заходите в додаток сенс, вибираєте "ОВДП 237424" і купляєте. Чому ж не можна. І купон там є (подивимося 24.12 на виплату).

Повторю: "ОВДП 237424" купить можно. Как и любую другую бумагу, которая есть в продаже у дилера. Фикс - это не "ОВДП 237424" и вообще не бумага. Это принцип ценообразования. Он не покупается и не продаётся. Разве что попробовать запатентовать и стричь купоны уже с тех, кто его будет повторять.

  edgar_po написав:Ви ж вчора писали:
"Фикс - это просто UA4000237424. Купон и погашение, как и для всех остальных бумаг, перечисляются в ДУ ICU и от него текущему владельцу. Как иначе-то?"

Писал. Но то совсем для колхозников и, видимо, запутывает, раз сразу после этого последовал вопрос куда упадёт купон. Правильно, конечно, что Фикс - это не бумага. ICU так и пишет: "“Гнучкий ФІКС” — це унікальна пропозиція". Это просто обещание, что ICU на определенные бумаги будет ставить цены специфическим образом, гарантирующим 16% YTM при любых операциях с этими бумагами. Это не какой-то особый финансовый продукт.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 17 гру, 2025 17:47, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:45

  moveton написав:
  edgar_po написав:заходите в додаток сенс, вибираєте "ОВДП 237424" і купляєте. Чому ж не можна. І купон там є (подивимося 24.12 на виплату).

Повторю: "ОВДП 237424" купить можно. Как и любую другую бумагу, которая есть в продаже у дилера. Фикс - это не "ОВДП 237424" и вообще не бумага. Это принцип ценообразования. Он не покупается и не продаётся. Разве что попробовать запатентовать и стричь купоны уже с тех, кто его будет повторять.


все зрозуміло, то ви вирішили повумнічать, так сказать, показати що тутешні читачі такі собі "інвестори". Та щоб просто сказати що "гнучний фікс", то просто така акція в іку, яка реалізується через купівлю конкретної серії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП 237424), ви почали розповідати що гнучний фікс не купується та купони по ньому нікуди не йдуть, запутуючи читачів. Дякуємо, за "доволі зрозуміле та змістовне пояснення".
edgar_po
 
Повідомлень: 604
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:53

Re: Ринок ОВДП

  edgar_po написав:то ви вирішили повумнічать, так сказать, показати що тутешні читачі такі собі "інвестори". Та щоб просто сказати що "гнучний фікс", то просто така акція в іку, яка реалізується через купівлю конкретної серії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП 237424), ви почали розповідати що гнучний фікс не купується та купони по ньому нікуди не йдуть, запутуючи читачів. Дякуємо, за "доволі зрозуміле та змістовне пояснення"

Если проигнорировать, что мои первые слова в том же посте были "Фикс - это принцип ценообразования" (уж не знаю куда проще и лаконичнее), то так.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6303
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 23:49

Та буде звичайно по Fix купон 24.12, як і по будь-яких інших облігаціях. Але вартість Fix в день виплати купону буде за мінусом виплаченого купону і буде зростати кожного дня на 44 копійки до виплати наступого купону. А потім знову і знову кожних півроку ... І так до 23.06.27
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 09:36

  moveton написав:
  edgar_po написав:то ви вирішили повумнічать, так сказать, показати що тутешні читачі такі собі "інвестори". Та щоб просто сказати що "гнучний фікс", то просто така акція в іку, яка реалізується через купівлю конкретної серії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП 237424), ви почали розповідати що гнучний фікс не купується та купони по ньому нікуди не йдуть, запутуючи читачів. Дякуємо, за "доволі зрозуміле та змістовне пояснення"

Если проигнорировать, что мои первые слова в том же посте были "Фикс - это принцип ценообразования" (уж не знаю куда проще и лаконичнее), то так.

якщо не писати такі перші слова - нічого було б ігнорувати, а так зміст ваших "простих та лаконічних постів" зовсім інший.
edgar_po
 
Повідомлень: 604
З нами з: 09.04.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:43

Re: Ринок ОВДП

Колеги, а не знаєте, що це сьогодні з ICU? В додаток не пускає, торги досі не відкрили.
Andrew75
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 30.09.15
Подякував: 185 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
