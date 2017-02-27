Уверен на 100% он даже не знает, какой у него общий капитал. Так, догадывается +/- миллиарды.
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 гру, 2025 21:41
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
курс веде себе відносно стабільно. 17 грудня піднявся на 10 коп до 42,42, сьогодні під час торгів коливався біля цієї величини, а під вечір в післяопераційний час НБУ знову понизив його до 42,22.
але паливо потроху прибуває - банківська ліквідність вже на рівні 860 ярдів грн, поточна - 720 ярдів грн. це здається рекордні показники... й це не зважаючи на доволі високі інтервенції, 200 млн дол вже через день...
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
К извечному вопросу, кто в чем меряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?:
