RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12016120171201812019
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 21:41

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: знает ли Билл Гейтс, что он с кем-то соревнуется? 😁

Уверен на 100% он даже не знает, какой у него общий капитал. Так, догадывается +/- миллиарды.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1254
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс веде себе відносно стабільно. 17 грудня піднявся на 10 коп до 42,42, сьогодні під час торгів коливався біля цієї величини, а під вечір в післяопераційний час НБУ знову понизив його до 42,22.

але паливо потроху прибуває - банківська ліквідність вже на рівні 860 ярдів грн, поточна - 720 ярдів грн. це здається рекордні показники... й це не зважаючи на доволі високі інтервенції, 200 млн дол вже через день...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11101
З нами з: 29.09.19
Подякував: 797 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 22:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

К извечному вопросу, кто в чем меряет доходность: в изменении количества валюты, ИЛИ - гривны?: https://www.youtube.com/watch?v=blbblbWiLEw
Миша-клиент
 
Повідомлень: 863
З нами з: 02.11.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12016120171201812019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13636815
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3642, 3643, 3644
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36430 38270356
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 гру, 2025 22:34
BeneFuckTor
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23604906
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.