|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 гру, 2025 13:46
Andrew75 написав:
Колеги, а не знаєте, що це сьогодні з ICU? В додаток не пускає, торги досі не відкрили.
Бот пишет:
Спостерігаємо тимчасові технічні проблеми з торговою сесією. Наші фахівці працюють над відновленням торгів у найближчий час.
Про відновлення сесії повідомимо окремим повідомленням.
Частое для ICU дело. До завтра починятся, наверное. Или не до завтра
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6303
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 771 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10008
|
|
|0
|10327
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15238
|
|