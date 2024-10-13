|
Ринок ОВДП
Додано: Чет 18 гру, 2025 13:46
Andrew75 написав:
Колеги, а не знаєте, що це сьогодні з ICU? В додаток не пускає, торги досі не відкрили.
Бот пишет:
Спостерігаємо тимчасові технічні проблеми з торговою сесією. Наші фахівці працюють над відновленням торгів у найближчий час.
Про відновлення сесії повідомимо окремим повідомленням.
Частое для ICU дело. До завтра починятся, наверное. Или не до завтра
Повідомлень: 6305
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 772 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:12
Andrew75 написав:
В додаток не пускає, торги досі не відкрили.
В додаток впустило, але торги закриті і у портфелі пусто. Стабільність, надійність, прогнозованість
Повідомлень: 8974
З нами з: 18.08.14
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 1272 раз.
Додано: Чет 18 гру, 2025 14:34
del
Востаннє редагувалось busypit
в Чет 18 гру, 2025 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 1159
З нами з: 03.09.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 143 раз.
Andrew75 я вже приблизно тиждень спостерігаю таку картину, постійно торги закриті
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
Телеграмм канал @ICUTradeSupportBot (ссылка на нено есть в приложении ICU в кнопке "відкрити" в окне "торгівельна сесія закрита" ссылается на проблемы "хмарних сервісів Cloudfare".
При этом на страничке "проблем Cloudfare" (которую сама же ICU рекомендует отслеживать) ни о каких проблемах в Киеве, Украине не упоминается.
Уже не первый раз ICU с таким видом не работает. Причем в прошлый раз клиенты отписывались, что многие опнрации в тот день "двоились".
У финансы.юа тоже проблемы при попытке вам ответить.
Повідомлень: 1159
З нами з: 03.09.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 143 раз.
spiridonwot написав:
Я правильно розумію, що
1. РД встановлюється до кожної картки свій?
2. РД=дата укладання договору в інформації про рахунок конкретної картки?
3. І щодо загального грейсу, він рахується як днів до кінця місяця, в якому почались витрати, плюс до РД наступного місяця? Тобто, якщо в мене у RED РД 6 числа, то мені її краще закрити і відкрити нову в останніх числах місяця для отримання максимального грейсу?
1. Так.
2. Так.
3. Ні. Грейс-період (пільговий відсоток) - 2 місяці від РД до РД. У вашому випадку витрати, які проведені (саме проведені по рахунку, а не здійснені за допомогою картки) по картці до 6 грудня (з 7 листопада по 6 грудня) необхідно погасити до 6 січня. Витрати, які проведені після 6 грудня (за період з 7 грудня по 6 січня) необхідно загасити до 6 лютого, щоб залишатися із пільговим %.
Ну і комісія 100 грн на заборгованість в РД від 50 грн незалежно від дати її виникнення (навіть в РД)
Повідомлень: 1159
З нами з: 03.09.09
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 143 раз.
allforshrimp написав:Andrew75
я вже приблизно тиждень спостерігаю таку картину, постійно торги закриті
Ну не настолько в ICU плохо. Конечно, если не в торговый день приходить, то так и будет. А так с прошлого вторника и до вчера включительно всё работало, как положено.
Повідомлень: 6305
З нами з: 23.03.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 772 раз.
