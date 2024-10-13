В ICU при продажі виплата йде на внутрішній рахунок. З нього можна купити нові облігації або вивести на будь-який власний банківський рахунок.
Щоб вивести - тут
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:53
В ICU при продажі виплата йде на внутрішній рахунок. З нього можна купити нові облігації або вивести на будь-який власний банківський рахунок.
Щоб вивести - тут
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:58
Re: Ринок ОВДП
Напомните пожалуйста сумма от досрочной продажи ОВГЗ в приложении СЕНС сразу доступна будет на карте? Ждать как в ИСУ до вечера не придется?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|