П'ят 19 гру, 2025 09:53

  Алексей77 написав:Доброе утро.Ув. коллеги есть вопрос. Покупка Овгз была через дию с указанием выплаты на карту дия монобанка. При досрочной продаже в приложениях ИСУ (или Сенса) карту для выплат можно выбрать любую из имеющихся? Карту монобанка дия уже можно игнорировать?

В ICU при продажі виплата йде на внутрішній рахунок. З нього можна купити нові облігації або вивести на будь-який власний банківський рахунок.
Щоб вивести - тут https://onboarding.online.icu/ реєструєте банківський рахунок (можна декілька), потім обираєте його при виводі коштів.
П'ят 19 гру, 2025 10:58

Re: Ринок ОВДП

Напомните пожалуйста сумма от досрочной продажи ОВГЗ в приложении СЕНС сразу доступна будет на карте? Ждать как в ИСУ до вечера не придется?
П'ят 19 гру, 2025 15:06

Алексей77 За власним неодноразовим досвідом при достроковому продажі у Сенсі гроші (після подання заявки на продаж) з’являються практично зразу та доступні для подальшого перерахування. За цим критерієм (оперативність) Сенс кращий, ще б не їх жорсткі обмеження на перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки.
Для мене ці обмеження основна проблема - інвестовані значні суми на мої рахунки та рахунки дружини (в тому числі й за рахунок кредитних коштів). Виникає досить часто проблема перекидання грошей між власними рахунками та рахунками дружини. На теперішній час використовую переважно рахунки Сенсу (безкоштовні вихідні за IBAN) та ПУМБ (безкоштовні вихідні р2р). В обох банках обмеження на місяць на суми.
Є ще рахунки у Моно, але там наче обмеження 20000грн/місяць. Може хто порадить ще прийнятні банки. Сутність питання: припустимо гроші на рахунку в ІКУ, завдання вивести їх на рахунок в банку з можливістю подальшого оперативного безкоштовного перерахування (хоч за IBAN, хоч р2р). Буду вдячний за підказку.
1
П'ят 19 гру, 2025 15:21

  VASH написав:Є ще рахунки у Моно, але там наче обмеження 20000грн/місяць

Не понял вопроса. У Мони СЭП безлимитный. Или жене на ФОП надо и не хочется комис платить? Но тогда бы с Сенса ограничений особенно не было (да их и на физиков не сильно есть, если финмон не смущает).

  VASH написав:Сутність питання: припустимо гроші на рахунку в ІКУ, завдання вивести їх на рахунок в банку з можливістю подальшого оперативного безкоштовного перерахування (хоч за IBAN, хоч р2р).

Таки именно под это, если достаточно шарового СЭП, как уже обсуждали, Авангард. Но нужно быть готовым показать справку о доходах.
3
7
П'ят 19 гру, 2025 15:29

  VASH написав:Алексей77 За власним неодноразовим досвідом при достроковому продажі у Сенсі гроші (після подання заявки на продаж) з’являються практично зразу та доступні для подальшого перерахування. За цим критерієм (оперативність) Сенс кращий, ще б не їх жорсткі обмеження на перекази клієнтам банку та в інші банки за IBAN та за номером картки.
Для мене ці обмеження основна проблема - інвестовані значні суми на мої рахунки та рахунки дружини (в тому числі й за рахунок кредитних коштів). Виникає досить часто проблема перекидання грошей між власними рахунками та рахунками дружини. На теперішній час використовую переважно рахунки Сенсу (безкоштовні вихідні за IBAN) та ПУМБ (безкоштовні вихідні р2р). В обох банках обмеження на місяць на суми.
Є ще рахунки у Моно, але там наче обмеження 20000грн/місяць. Може хто порадить ще прийнятні банки. Сутність питання: припустимо гроші на рахунку в ІКУ, завдання вивести їх на рахунок в банку з можливістю подальшого оперативного безкоштовного перерахування (хоч за IBAN, хоч р2р). Буду вдячний за підказку.

А де у Сенс обмеження на СЕП на свої рахунки в інших банках? Щодо Моно, він рахує перекази p2p в ліміт НБУ згідно меморандуму, а через СЕП я розкидував на свої картки 400+ і обмежень не було жодних.
П'ят 19 гру, 2025 16:36

Re: Ринок ОВДП

  spiridonwot написав:А де у Сенс обмеження на СЕП на свої рахунки в інших банках?

Я ж зазначив сутність питання:
1. багато паперів на мені та багато паперів на дружині
2. в тому числі є багато кредитних на мені та багато кредитних на дружині
3. є потреба значної циркуляції грошей між моїми рахунками та рахунками дружини!!!
Сенс ліміт – 100000грн/місяць, рахує кожну гривню (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта)
  spiridonwot написав:Щодо Моно, він рахує перекази p2p в ліміт НБУ згідно меморандуму, а через СЕП я розкидував на свої картки 400+ і обмежень не було жодних.

От тут, як на мене, не зовсім очевиде: МОНО – ЧОРНА КАРТКА:
- Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних юридичних осіб / ФОПів в будь-якому українському банк – безкоштовно до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта в національній валюті - гривні)
- Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку – Безкоштовно за рахунок власних коштів
Тобто через МОНО можно гоняти значні суми між рахунками фізичних осіб (між моїми та дружини), але купувати папери тільки на мізерні 20000грн/місяць
1
П'ят 19 гру, 2025 16:39

  VASH написав:
  spiridonwot написав:А де у Сенс обмеження на СЕП на свої рахунки в інших банках?

Я ж зазначив сутність питання:
1. багато паперів на мені та багато паперів на дружині
2. в тому числі є багато кредитних на мені та багато кредитних на дружині
3. є потреба значної циркуляції грошей між моїми рахунками та рахунками дружини!!!
Сенс ліміт – 100000грн/місяць, рахує кожну гривню (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта)
  spiridonwot написав:Щодо Моно, він рахує перекази p2p в ліміт НБУ згідно меморандуму, а через СЕП я розкидував на свої картки 400+ і обмежень не було жодних.

От тут, як на мене, не зовсім очевиде: МОНО – ЧОРНА КАРТКА:
- Платежі за реквізитами на рахунок однієї або різних юридичних осіб / ФОПів в будь-якому українському банк – безкоштовно до 20 000 грн за місяць (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта в національній валюті - гривні)
- Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку – Безкоштовно за рахунок власних коштів
Тобто через МОНО можно гоняти значні суми між рахунками фізичних осіб (між моїми та дружини), але купувати папери тільки на мізерні 20000грн/місяць

Де ви бачите ось цей Сенс ліміт?
П'ят 19 гру, 2025 16:49

Re: Ринок ОВДП

  VASH написав:Сенс ліміт – 100000грн/місяць, рахує кожну гривню (накопичувальна сума операцій по усіх картках клієнта)

Нет. Это ж не, прости господи, Укрсиб. Сенс учитывает в лимит только переводы другим физикам, да и те не всегда.

  VASH написав:Тобто через МОНО можно гоняти значні суми між рахунками фізичних осіб (між моїми та дружини), але купувати папери тільки на мізерні 20000грн/місяць

И покупать за свои можно на шару. Как я помню, 6211 за свои у Мони без комиса и ограничений. Для СЭП на свой счёт ICU работает связка СЭП в Сенс на свой счёт и с него в ICU (уже выходит на шару и вне лимита потому, что уже на юрика). Не вижу проблем и ограничений.
3
7
П'ят 19 гру, 2025 16:59

,..
Востаннє редагувалось J в П'ят 19 гру, 2025 17:00, всього редагувалось 1 раз.
П'ят 19 гру, 2025 17:00

  moveton написав:, Не вижу проблем и ограничений.
а нет проблем в том что сума оборота по счету за 3 года получится в 3 раза больше чем сумма в справке о доходах за 3 года ?
