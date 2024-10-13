RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1033103410351036
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:49

  vadymbanker написав:
vadymbanker написав:Говорил с высоким специалистом Сенса в Киеве, спрашивал как Банку выгодно за кредитные позволять продавать овгз, ответил, что каждый 8-10 клиент забывает погасить кредитку или не докладывает достаточно собственных для маленьких процентов в РД, Банк списывает очень приличные проценты… Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.
Еще один знакомый попал из-за ICU, выводил два дня досрочку, не смог в Сенс вовремя погаситься.
Один раз в год есть вероятность попасть на проценты. Блекауты, кибератаки, сбои, ВОЙНА и тд.
Ну и конечно внушительный заработок на марже между покупкой и продажей овгз, Сенс зарабатывает когда мы досрочно продаем бумаги.


Головним моментом є маржа між купівлею/продажем, достроковий продаж - річ другорядна. Я також заробляю, коли продаю достроково Сенсу (після спливу терміну окупності)
Navegantes
 
Повідомлень: 597
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:50

Re: Ринок ОВДП

Navegantes написав:
  vadymbanker написав:
vadymbanker написав:Говорил с высоким специалистом Сенса в Киеве, спрашивал как Банку выгодно за кредитные позволять продавать овгз, ответил, что каждый 8-10 клиент забывает погасить кредитку или не докладывает достаточно собственных для маленьких процентов в РД, Банк списывает очень приличные проценты… Мой друг погасил кредитку вовремя, сняли 2.25 процентов, а у него было всего 2грн собственных, сняло ₴7500 процентов в следующий РД, ничего невозможно было поделать. Пришлось проглотить.
Еще один знакомый попал из-за ICU, выводил два дня досрочку, не смог в Сенс вовремя погаситься.
Один раз в год есть вероятность попасть на проценты. Блекауты, кибератаки, сбои, ВОЙНА и тд.
Ну и конечно внушительный заработок на марже между покупкой и продажей овгз, Сенс зарабатывает когда мы досрочно продаем бумаги.


Головним моментом є маржа між купівлею/продажем, достроковий продаж - річ другорядна. Я також заробляю, коли продаю достроково Сенсу (після спливу терміну окупності)
Ви заробляєте на НКД, а банк заробляє інвестиційний прибуток.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 13:56

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:Ви заробляєте на НКД, а банк заробляє інвестиційний прибуток.


Не лише на НКД, я також можу заробляти на маржі між купівлею/продажем. Придбав по 19%, продав по 15.80%; придбав по 18.45%, продав по 16% і так далі
Navegantes
 
Повідомлень: 597
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 19:50

Може не по темі гілки напряму, але зайшов пару днів тому в веб Дії подивитися довідку про доходи, вибираю період чомусь останній місяць липень цього року, це в усіх так? Раніше не моніторив
mogicanin1986
 
Повідомлень: 363
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:00

  mogicanin1986 написав:Може не по темі гілки напряму, але зайшов пару днів тому в веб Дії подивитися довідку про доходи, вибираю період чомусь останній місяць липень цього року, це в усіх так?

Вообще никогда там не запрашивал, но зашёл из любопытства. Позволяет до октября 2025 года включительно. Вроде, как-то так и должно быть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6341
З нами з: 23.03.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:34

Re: Ринок ОВДП

  vadymbanker написав:У меня кредитный лимит на кредитках, а хамелеон дебетный без кред. лимита для удобства. Причем у меня максимальный кредитный лимит.

А що Ви маєте на увазі під "максимальный кредитный лимит" стосовно Сенсу?
VASH
 
Повідомлень: 779
З нами з: 26.10.09
Подякував: 158 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:15

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:Може не по темі гілки напряму, але зайшов пару днів тому в веб Дії подивитися довідку про доходи, вибираю період чомусь останній місяць липень цього року, це в усіх так?

Вообще никогда там не запрашивал, но зашёл из любопытства. Позволяет до октября 2025 года включительно. Вроде, как-то так и должно быть.[/quote
Дякую. Отримав довідку про доходи в Дії за жовтень включно.
На що звернув увагу: в графі код та назва доходу/ код ознаки пільги прибуток з ОВДП з Кінто та ICU вказано по різному, є ось так "доходи від цінних паперів" а є ось так " інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями"
Чому так по різному, які ще боргові зобов'язання?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 363
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:17

Re: Ринок ОВДП

VASH написав:
  vadymbanker написав:У меня кредитный лимит на кредитках, а хамелеон дебетный без кред. лимита для удобства. Причем у меня максимальный кредитный лимит.

А що Ви маєте на увазі під "максимальный кредитный лимит" стосовно Сенсу?
Питайте у відділенні, у кожної області він свій.
vadymbanker
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:34

Re: Ринок ОВДП

  mogicanin1986 написав:На що звернув увагу: в графі код та назва доходу/ код ознаки пільги прибуток з ОВДП з Кінто та ICU вказано по різному, є ось так "доходи від цінних паперів" а є ось так " інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями"
Чому так по різному, які ще боргові зобов'язання?

Дилер тут должен быть не при чём. Вообще коды нужно было привести, чтобы не гадать. Вангую, что такие:
"доходи від цінних паперів Мінфіну" - код 129. Это купон.
"Інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями НБУ та з державними цінними паперами" - код 183. Инвестприбыль и есть. Обычно при продаже возникает, но может быть и при погашении.

Если не такие операции по факту были, значит дилер не те коды ставит. Это тоже бывает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6341
З нами з: 23.03.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
 
3
7
  #<1 ... 1033103410351036
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 10272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 10583
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 15518
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10359)
20.12.2025 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.