Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 гру, 2025 18:42
Пропонуємо до обговорення:
Україна наближається до приєднання до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу. У межах цього процесу мобільний оператор Vodafone Germany оголосив про запуск спеціальної роумінгової угоди з українськими операторами, яка почала діяти з 16 грудня.
Дивися повний текст Українці в Німеччині зможуть користуватися українськими SIM-картами без плати за роумінг
