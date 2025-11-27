RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці в Німеччині зможуть
користуватися українськими...

Українці в Німеччині зможуть користуватися українськими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:42

Українці в Німеччині зможуть користуватися українськими...

Пропонуємо до обговорення:
Україна наближається до приєднання до єдиного роумінгового простору Європейського Союзу. У межах цього процесу мобільний оператор Vodafone Germany оголосив про запуск спеціальної роумінгової угоди з українськими операторами, яка почала діяти з 16 грудня.

Дивися повний текст
Українці в Німеччині зможуть користуватися українськими SIM-картами без плати за роумінг
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100704
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Деякі українці отримають четверту платіжку за газ
R2 » Вів 16 гру, 2025 22:43
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 гру, 2025 22:43
moveton
У Німеччині пояснили, що чекає українських мігрантів...
R2 » Чет 27 лис, 2025 04:31
1 481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лис, 2025 04:32
romanpavlenko370
Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці...
R2 » Сер 12 лис, 2025 14:07
1 677
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лис, 2025 14:07
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10372)
21.12.2025 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.