Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:47

  angra написав:
  VASH написав:Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03

А якщо гасити 25-го то до якої години гроші мають бути на Уні?

Писали что если до 23:50 попадут - то все будет ОК. Но были и кейсы из разряда загасится в 23:57
1
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:57

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:А якщо гасити 25-го то до якої години гроші мають бути на Уні?
Якось особисто пізніше ніж 20.00 не доводилося "гасити", проводити Експериме́нт (experiment) ближче до 23.59 бажання не було
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:10

  VASH написав:
  angra написав:А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.

Теж склоняюся до цього. Раніше дуже обмежували ліміти на перерахування між рахунками моїми та дружини. Наче вчоре це питання зняв (за допомогою фахівців форуму)
Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03

Але така "схема", як на мене, прийнятна тільки у робочий час щодо паперів розміщених у Сенсі, у решти віддаю перевагу "гасити" за добу.
Доречи, хто має практичний досвід виводу коштів із БТС Брокер, телефонував - стверджують, що впродовж дня. Як на практиці?
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 19:40

  VASH написав:Але така "схема", як на мене, прийнятна тільки у робочий час щодо паперів розміщених у Сенсі,

А в чому сенс купувати за КЛ Привата не в Приваті ? Крім тієї копійчаної різниці в ціні яка не завжди навіть і є в Сенсі.
angra Мова йшла щодо дострокового продажу 25 числа певного місяця задля достатньо гарантованого отримання грошей на погашення КЛ у Приваті.
