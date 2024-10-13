RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:47

  angra написав:
  VASH написав:Тільки за схемою: 26.12-23.01, 26.01-25.02, 26.02-25.03

А якщо гасити 25-го то до якої години гроші мають бути на Уні?

Писали что если до 23:50 попадут - то все будет ОК. Но были и кейсы из разряда загасится в 23:57
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:57

Re: Ринок ОВДП

  angra написав:А якщо гасити 25-го то до якої години гроші мають бути на Уні?
Якось особисто пізніше ніж 20.00 не доводилося "гасити", проводити Експериме́нт (experiment) ближче до 23.59 бажання не було
