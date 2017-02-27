RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 04:05

В этом году под елочку традиционно загон планируется?
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 07:50

  SATAN написав:Дюрі-бачі
продано вже


Только хотел написать сам... Да и недра - тоже (если кто и о них вспомнит).
Вспоминая старый анекдот: "есть только труд за три копейки" (труд можно писать и без кавычек уже). Или вскоре - шагив/шагов?!
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 07:53

  Миша-клиент написав:
  SATAN написав:Дюрі-бачі
продано вже

Только хотел написать сам... Да и недра - тоже (если кто и о них вспомнит).
Вспоминая старый анекдот: "есть только труд за три копейки" (труд можно писать и без кавычек уже). Или вскоре - шагив/шагов?!

є якись приклади? чи так, аби накинути?..
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з грошима?

грошей стає більше. готівка продовжує збільшуватися, зростання на 8 ярдів грн, до 909 ярдів грн. на початок року було 822 ярди грн.

безготівка (банківська ліквідність) зросла суттєвіше - на 33 ярди грн, до 807 ярдів грн. не так багато порівняно з початком року, коли було 779 ярдів грн, але в 3 кварталі цей показник складав 700-735 ярдів грн.

резерви дійсно зросли й складають 54,7 ярди дол. але заслуги тут влади ніякої, це наслідок іноземної допомоги. до відома, чисті резерви складають 40,7 ярдів дол, бо окрім валюти є ще й зобов'язання.

й головне є ще такий показник грошей - назвемо його "заначка" Мінфіну. це гроші на рахунках казначейства. так от там внаслідок допомоги накопичилося 602 ярди грн в листопаді. в жовтні було - 447 ярдів грн. а на початок року - 265 ярдів грн. так що резерви для вкидання грошей в банківську систему в бюджету є...

хотів подивитися ще інфо з поточного місяця - а сайт НБУ щось працює, але не зовсім :(
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:28

  emeta написав:В этом году под елочку традиционно загон планируется?

я дуже очікував цього, але НБУ тримає інтригу. й якщо не змінить своїй звичці - не більше 20 коп руху курсу на день, то великого загону вже не буде...
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:окрім валюти є ще й зобов'язання.

а можна детальніше, бо щось ніде не можу знайти інформації, що в 2026 ми маємо віддати 14 млрд валюти...
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:45

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:окрім валюти є ще й зобов'язання.

а можна детальніше, бо щось ніде не можу знайти інформації, що в 2026 ми маємо віддати 14 млрд валюти...

це не означає, що маємо віддати саме в 2026. але зобов'язання такі є. показник валютних резервів є в багатьох звітах НБУ - й валові, й чисті...
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 12:01

  Shaman написав:це не означає, що маємо віддати саме в 2026. але зобов'язання такі є. показник валютних резервів є в багатьох звітах НБУ - й валові, й чисті...

Ну якщо рахувати те, що ми маємо колись віддати, або не віддати, в пасиви, то тоді треба рахувати те, що нам мають надати або не надати, як 90 млрд. Є. допомоги ЄС, в активи...
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:16

  Shaman написав:
  Миша-клиент написав:
  SATAN написав:Дюрі-бачі
продано вже

Только хотел написать сам... Да и недра - тоже (если кто и о них вспомнит).
Вспоминая старый анекдот: "есть только труд за три копейки" (труд можно писать и без кавычек уже). Или вскоре - шагив/шагов?!

є якись приклади? чи так, аби накинути?..


Примеры чего?!! Из того, что нагуглил сходу и знаю:
- "Мораторий на продажу сельскохозяйственной земли в Украине был снят с 1 июля 2021 года, но с поэтапным открытием рынка: сначала для физических лиц (с ограничениями по площади), а затем (с 2024 года) и для юридических лиц-украинцев, при этом иностранцы пока не могут покупать землю, а также действуют ограничения на покупку земли в приграничных зонах. Сейчас рынок функционирует с ограничениями: 10 000 га на одни руки, запрет на продажу земли иностранцам и государственным/коммунальным землям, и обязательная минимальная цена, не ниже нормативной денежной оценки". (распаеванные земли сельхозназначения начали покупать (в непродолжительные январские "окна" между мораториями, а то и под отлагательные условия, а то и через легальные обмены участками...);
- «Столетнее соглашение о партнерстве» между Украиной и Великобританией, которое было подписано в январе 2025 года и закрепляет долгосрочное сотрудничество в обороне (ежегодная помощь минимум $3.6 млрд), безопасности, экономике, науке, энергетике и других сферах, включая тайные пункты"; "Сделка по недрам между Украиной и США — это
соглашение, подписанное в мае 2025 года, о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда для восстановления страны путем привлечения американских инвестиций в разработку украинских стратегических ресурсов (критические минералы, нефть, газ). Фонд будет получать 50% доходов от новых лицензий, обеспечивать Украине доступ к технологиям, а сама собственность недр остается за Украиной, что является равноправным партнерством, направленным на экономическое возрождение";
- о повышении зарплат чиновникам и депутатам "со всех утюгов", в бизнесе, соц. сфере - кому подняли зарплату, сильно, или как пенсии на 250 грн.;?
- по "шагам": "18.12.2025 Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №14093, щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України. Згідно цього документу замість копійки в Україні запроваджується грошова одиниця розмінної монети – шаг. За це рішення проголосувало 264 народних депутати."
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 20:26

  Миша-клиент написав:
  Shaman написав:
  Миша-клиент написав:SATAN
продано вже

Только хотел написать сам... Да и недра - тоже (если кто и о них вспомнит).
Вспоминая старый анекдот: "есть только труд за три копейки" (труд можно писать и без кавычек уже). Или вскоре - шагив/шагов?!

є якись приклади? чи так, аби накинути?..

Примеры чего?!! Из того, что нагуглил сходу и знаю:
...

розмова почалася з продажу землі. так є приклади, що земля ВЖЕ продана?..
