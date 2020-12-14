Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
foxluck написав:Я не продавав би. При тому що коли був молодше (в інтервалі 20-30 років) жив в будинку. Це залежить від: * Стадії життя - в мене дитина в школу ходить, в Києві кращі + всілякі гуртки * По будинку займатися підтримкою/обслуговуванням - морока. * В гарному місці в центрі міста жити комфортніше, швидше доставатися куди треба
в мене був будинок в Ірпені, в якому я прожив 5 років, та й зараз маю дачу, тому що таке будинок і всі його плюси та мінуси знаю на власному досвіді
але за пораду дуже дякую
зи: єдиний мінус моєї квартири - вона занадто велика та ще й дворівнева, що дратує а тут ще й дуже солодка пропозиція (іноземець купив квартиру в моєму будинку і моя мансарда йому підходить під офіс)
ділема бл
Мало вихідних даних і мета невідома. Хоча б в загальних рисах.
Але вашу квартиру я б продав би в любому випадку, тим більше, що вона вам не потрібна
kingkongovets написав:в мене теж є питання, хоча маю дуже великі сумніви, що тут є хтось, хто може дати на нього адекватну відповідь, проте менше з тим:
якщо б ви мали можливість продати вашу квартиру за суму, якої цілком вистачить на пристойний будинок під Києвом, то що б ви зробили?
1) продали б і купили будинок? 2) продали б і жили в оренді? 3) не продавали?
Такий вибір стояв у моїх добрих знайомих (пара за 50, діти виросли, є внуки), бо дуже хотіли під пенсію власний будинок і щоб була своя зона для барбекю та трохи займатися квітами/розсадою, баня і тп. У підсумку обрали варіант 4: докласти ще грошей і купити будинок, але не під Києвом, у Києві. Це було ще до війни, і в принципі не жаліють. Хоч територіально і далі від центру, ніж була квартира
kingkongovets написав:дякую всім хто відповів, навіть не очікував на такі повні та аргументовані поради
буду думати далі
Випий стакан коньяку. Зразу знайдеш вірне рішення. Якщо не знайдеш, випий ще один стакан!
у мене є квартира сучасна і будинок , якби у будинку за 14 років набридло то переїхав у квартиру але зовсім не тягне , у будинку витрати більші але комфортніше ,саме головне це розташування і якщо збудуєте з 0 , нагляделся на построенніе на продажу
вчера видел объявление набирают на обучение на водителя троллейбуса. ЗП 30-50тыс, обучение 3 месяца бесплатно, ну и конечно — бронь, отпуск, белая зп, вся фигня. там одна проблема — это график работы, или с раннего утра или до позднего вечера смены. но всяко проще чем грузчиком каким и прятаться от ТЦК
