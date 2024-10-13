|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:37
ternofond написав:
Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?
ніяк - за день продати достроково як опція, а поміняти мені сказали можна тільки на іншу дія карту
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 379
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:04
angra написав:
А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
-
won
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:30
VASH написав:
Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!
Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6369
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:37
won написав: angra написав:
А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д .
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
Так, 54-х денний цикл ефективніший за 30-и денний, але ті недоотримані вами 0.15% можна вважати дякою банку за надану вам можливість безкоштовно користуватись його грошима.
-
angra
-
-
- Повідомлень: 306
- З нами з: 21.02.11
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00
moveton написав: VASH написав:
Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!
Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.
У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:32
moveton написав: VASH написав:
Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!
Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту".
у моні СЕП враховується у ліміт ще з лютого 2025р.
-
andrey291263
-
-
- Повідомлень: 20
- З нами з: 28.04.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:09
купівля ОВДП на сайті Привату з кредитки Привату у грейсі без комісії ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 6036
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|10735
|
|
|0
|11002
|
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
|
|3
|15941
|
|