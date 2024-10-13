RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 20:37

  ternofond написав:Хтось пробував через підтримку ICU домовитись про планові виплати та погашення за облігаціями, придбаними через Дію, безпосередньо на брокерський рахунок, а не на карту з якої були придбані облігації?

ніяк - за день продати достроково як опція, а поміняти мені сказали можна тільки на іншу дія карту
gonzo
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:04

  angra написав: А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д Підтримуємо армію як можемо.

Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.

Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
won
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:30

  VASH написав:Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!

Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.
moveton
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:37

  won написав:
  angra написав: А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д .

Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.

Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.

Так, 54-х денний цикл ефективніший за 30-и денний, але ті недоотримані вами 0.15% можна вважати дякою банку за надану вам можливість безкоштовно користуватись його грошима.
angra
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00

  moveton написав:
  VASH написав:Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!

Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.

У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП
mogicanin1986
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:32

  moveton написав:
  VASH написав:Все одно ЗНЯЛО ліміт, лайфхак - хер-я!

Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту".


у моні СЕП враховується у ліміт ще з лютого 2025р.
andrey291263
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:09

купівля ОВДП на сайті Привату з кредитки Привату у грейсі без комісії ?
J
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:14

Re: Ринок ОВДП

Без коміса
mogicanin1986
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:44

  mogicanin1986 написав:У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП

Даже обновил приложение до верности. Нету там "інший документ". Дивиденды да, есть. Там заявлено, что нужно заливать такие ужасы:
Зображення
Их про ОВГЗ предоставить проблематично. Хотя, конечно, залить можно что попало. Что будет - это другой вопрос. Для формы "откуда деньги, которые уже на счёт пришли" (это другая форма и в ней вариантов побольше, хотя ОВГЗ тоже нет) мне в январе поддержка действительно говорила: "У такому разі можете завантажити в меню "дивіденди" з нашої сторони врахуємо, що документи пов'язані з виплатою облігацій". Причём потом один фиг ещё дополнительных кучку затребовала. Но формально пока все дремуче. Через поддержку может и есть больше вариантов и даже, чтобы для жены перевод разрешили (во всяком случае, когда постфактум летом проверяли, после дока, что жена, финмон успокоился).

  andrey291263 написав:у моні СЕП враховується у ліміт ще з лютого 2025р.

Значит у меня какой-то особый Моня был. В отличие от других банков, которые в феврале 2025 стали СЭП меморандумно лимитировать, Моня только при P2P переводах предупреждал: "Тут лимит, поэтому рекомендуем пользоваться СЭП, там без ограничений". И так было, как минимум, до конца июня (я тогда большой перевод СЭПал и точно знаю, что про лимит не заикалось). А вот теперь уже и для меня в нём усё.
moveton
Аватар користувача
 
