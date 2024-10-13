ніяк - за день продати достроково як опція, а поміняти мені сказали можна тільки на іншу дія карту
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:37
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:04
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності.
Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць.
Так, в деякі періоди часу на деяких з паперів в деяких з учасників ринку встановлюються спреди, які дають меншу кількість днів до б/у, ніж до кінця місяця, але наразі в моменті спреди по більшості паперів неприйнятні для такого підходу.
Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:30
Кстати, вчера заметил, что у Мони тихонечко исчез совет вместо лимитированного P2P пользоваться безлимитным СЭПом и теперь он СЭП на другого физика тоже включает в "лимит НБУ переводов с карты на карту". Для поднятия месячного лимита требует доков на месячный доход не менее чем и ещё и видов дохода там очень ограниченный список (например, от ОВГЗ указать негде). Обложили.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 16:37
Так, 54-х денний цикл ефективніший за 30-и денний, але ті недоотримані вами 0.15% можна вважати дякою банку за надану вам можливість безкоштовно користуватись його грошима.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:00
У Моні ж є в списку документів про доходи розділ дивіденди або ж розділ інший документ, то можно туди доки завантажити та додати. Повинні прийняти доходи отримані від ОВДП
Додано: П'ят 26 гру, 2025 17:32
у моні СЕП враховується у ліміт ще з лютого 2025р.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:09
купівля ОВДП на сайті Привату з кредитки Привату у грейсі без комісії ?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:14
Без коміса
Додано: П'ят 26 гру, 2025 21:44
Даже обновил приложение до верности. Нету там "інший документ". Дивиденды да, есть. Там заявлено, что нужно заливать такие ужасы:
Их про ОВГЗ предоставить проблематично. Хотя, конечно, залить можно что попало. Что будет - это другой вопрос. Для формы "откуда деньги, которые уже на счёт пришли" (это другая форма и в ней вариантов побольше, хотя ОВГЗ тоже нет) мне в январе поддержка действительно говорила: "У такому разі можете завантажити в меню "дивіденди" з нашої сторони врахуємо, що документи пов'язані з виплатою облігацій". Причём потом один фиг ещё дополнительных кучку затребовала. Но формально пока все дремуче. Через поддержку может и есть больше вариантов и даже, чтобы для жены перевод разрешили (во всяком случае, когда постфактум летом проверяли, после дока, что жена, финмон успокоился).
Значит у меня какой-то особый Моня был. В отличие от большинства других банков, которые в феврале 2025 стали СЭП меморандумно лимитировать, мой Моня только при P2P переводах предупреждал: "Тут лимит, поэтому рекомендуем пользоваться СЭП, там без ограничений". И так было, как минимум, до конца июня (я тогда большой перевод СЭПал и точно знаю, что про лимит не заикалось). А вот теперь уже и для меня в нём усё.
Додано: Суб 27 гру, 2025 14:27
Я вот читаю авторов выше и удивляюсь - зачем заводить такие деньги в ОВГЗ чтобы потом их даже мониным сэпом нельзя было вывести без объяснений с финмоном?! Купите себе недвижимость, сдайте и живите спокойно!
