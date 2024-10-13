Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Алексей77 написав:Добрый день. Если покупать в Привате за КЛ Привата при продаже досрочной через приложение Приват деньги зачисляются практически сразу, как в Сенсе? Деньги падают на КДВ? Или можно выбрать Ультру?
Ультра в привате это что?
Якщо ви під Ультрою маєте на увазі Універсальну, то ні, її вибрати не можна. Тільки КДВ. Зранку продали - в 15-16 год гроші на КДВ.
т.е в Привате можно с утра продать и ближе к вечеру уже погасить кридитку Уни переводом с КДВ без комиссии верно? Т.е день в день без проблем
Ой+ написав:Не знаю ваших обставин, але було би дешевше, або просто в нуль, якщо би зняли те що потрібно із тільки що загашених і догасились.
Я правильно розумію, що ви вважаєте за доцільне чекати коли із погашеного кредитного ліміту спише борг, а вже потім користуватися залишком після його поповнення знову до 110000грн?
Якщо в кінці місяця (грудня, наприклад 31.12.25) спише борг то я знову "залізу" у кредитний ліміт та гасити борг треба буде до 23.01.26 (п"ятниця)... Так собі задум...
Задум наступний - загасили би 60 із 110, зняли би 50 з комісією 2к і догасилися. % за ОВДП перекрили би комісію. А так маєте орієнтовно мінус 4 тис. Так, 50-ку потрібно було би загасити в січні, але і так вже проплатили. У цій ситуації кращого виходу не бачу.
angra написав: А що тут думати. 26.12-23.01, 26.01-24.02, 25.02-24.03, і т.д
Неправильна відповідь з точки зору фін.грамотності. Ви спредами заплатите більше за умови щомісячної покупки, ніж заробите за ті додаткові 5-6 днів на місяць Тож тут нема що й думати: 2.01-24.02 єдино правильний підхід.
ihorsic написав:Сенс банк задрав дружину своїми пісюльками про пояснення походження коштів. Якщо заблокують тьху тьху.
... то бумаги всё равно можно будет перевести. Финмон и блокировки банка ДУ не касаются. Кстати, по моему опыту финмон у Сенса ещё адекватный. Только разик был эксцесс, что он меня блокнул потому, что забыл объяснительную прочитать, но всё разрулилось. И вообще что-то давно уже не приставал.
ihorsic написав:То як перевести ОВДП на інший банк. Хтось вже так робив? Чи є реальні кейси.
ihorsic написав:Сенс банк задрав дружину своїми пісюльками про пояснення походження коштів. Якщо заблокують тьху тьху. То як перевести ОВДП на інший банк. Хтось вже так робив? Чи є реальні кейси. Дякую.
300 грн, інструкція по переводу є на сайті
можно перевести будь якому брокеру(якщо він готовий прийняти) - я переводив в інжур без проблем і зайняло пару годин (за виключенням того що в заяві 3 чи 4 рази робив помилку) бо це треба заповнити заяву і підписати електронним ключем.