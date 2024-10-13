RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1045104610471048
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 20:01

  J написав:
  Navegantes написав:
Вичисляється по формулі. Цікавлять якісь конкретні ОВДП? По Сенсу деякі приклади (на пару копійок ціна може "плавати"):
1) 230809 (13% / 14.5%) - 0,37 / 0,41 грн. Тобто ціна ASK зростає щодня на 0,37 грн, BID - 0.41 грн. Окупність 8 днів

по якій формулі з "230809 (13% / 14.5%)"
можно отримати "0,37 / 0,41 грн."
?


=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення

Розраховуєте ціну ASK/BID на конкретну дату. Потім міняєте дату + 1 і бачите різницю у ціні з попереднім днем. ASK на 05/01 - 1057.87, на 06/01 - 1058.24; аналогічно по BID (1054.83 / 1055.24)
На 09/02-10/02 ASK буде 1070.89 - 1071.26; BID буде 1069.28 - 1069.70 (0.37 / 0.42)
Navegantes
 
Повідомлень: 614
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 02:15

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення

Вычислить формулу, конечно, можно любую, но стоит упомянуть, что эта для известной SIM доходности (потому, что без округления это определение SIM доходности и есть) и в "погашение" нужно включать все будущие выплаты от текущей даты, а не только в день погашения.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6417
З нами з: 23.03.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 07:48

  moveton написав:
  Navegantes написав:=ROUND(A/(1+(B*C/365));2), де А - 1085 грн (погашення), В - %, С - кількість днів до погашення

Вычислить формулу, конечно, можно любую, но стоит упомянуть, что эта для известной SIM доходности (потому, что без округления это определение SIM доходности и есть) и в "погашение" нужно включать все будущие выплаты от текущей даты, а не только в день погашения.


Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?
Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)
Navegantes
 
Повідомлень: 614
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:16

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?

У меня-то нет, но я бы обратил внимание, что она только для этой и пригодна. Исходный вопрос был без ограничения по ISIN.

  Navegantes написав:Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)

Так и формула-то очевидна. Знаний шестого класса средней школы для её вывода достаточно. Но спрашивают же :roll:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6417
З нами з: 23.03.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 11:44

  moveton написав:
  Navegantes написав:Було питання по конкретному паперу (230809), надано конкретну відповідь. Є зауваження по цьому?

У меня-то нет, но я бы обратил внимание, что она только для этой и пригодна. Исходный вопрос был без ограничения по ISIN.

  Navegantes написав:Зрозуміло без додаткових пояснень, що там де є проміжні виплати купонів застосовується інша формула (XNPV)

Так и формула-то очевидна. Знаний шестого класса средней школы для её вывода достаточно. Но спрашивают же :roll:


1) Є ж певна хронологія питань/коментарів. У початковому питанні не було конкретики по ISIN, але потім був мій коментар "Чи цікавить конкретний папір" і надані приклади для різних ISIN з різними % та строками погашення. Користувач J запитав по конкретному паперу, отримав конкретну робочу формулу.

2) Ви, напевне, вчились у чудовій школі/гімназії/колегії, якщо вам у шостому класі розрахунок чистої приведеної вартості пояснювали 8)
Navegantes
 
Повідомлень: 614
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1045104610471048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey291263 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
2 11230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 16:10
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 11462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 16414
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Paysera (5)
04.01.2026 12:24
Ринок ОВДП (10475)
04.01.2026 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.