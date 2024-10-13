RSS
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:09

Хто в курсі, де, окрім Привата, Сенсу та Укргазу, пересічному можна купити трішки доларових Овдп?
Укрексім не пропонувати 😡
По перше, неможливо щось добитися по всіх телефонах відділення, а гаряча лінія обіцяє, що передзвонять і ... не передзвонює 😀 ніколи
По друге, таки врешті решт дізнався, що в 2026 вони стартують з 3 лимонів
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 16:24

  kkg написав:Хто в курсі, де, окрім Привата, Сенсу та Укргазу, пересічному можна купити трішки доларових Овдп?

Наприклад:
Райф (міжнародний спонсор тероризму) - від 5 шт, лише UA4000236806,
Шмоно - лише UA4000237432
Не густо

  klug написав:
  kkg написав:Хто в курсі, де, окрім Привата, Сенсу та Укргазу, пересічному можна купити трішки доларових Овдп?

Наприклад:
Райф (міжнародний спонсор тероризму) - від 5 шт, лише UA4000236806,
Шмоно - лише UA4000237432

Не густо
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 14:29

Re: Ринок ОВДП

Чомусь у мене вже добу висить пакет паперів і у Дії і у ІКУ. Раніше такого не було
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:24

  VASH написав:Чомусь у мене вже добу висить пакет паперів і у Дії і у ІКУ. Раніше такого не було

Я продав достроково ще на початку грудня в Кінто ОВДП, так вони досі в Дії в мене вказані) :D
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 16:29

Re: Ринок ОВДП

  moveton написав:Дело хорошее, только с ликвидностью на текущий момент не понятно.

Из любопытства таки зарегался на этой BTC бирже. Пока мейкеры там жаднее Сенса. Специально взял бумагу дальше, где в теории есть куда сужать спред. UA4000236475. У Сенса 1043.36 / 1051.04. У BTC по рынку 1039.55 / 1051.05 и сверх этого ещё самому BTC гривну отстегнуть. Да, можно выставить заявку по более приятной для себя цене, но она так выставленной и останется. Смысл виден разве что, если зачем-то гоняться за конкретной бумагой и она только тут и продаётся.
  mogicanin1986 написав:
  VASH написав:Чомусь у мене вже добу висить пакет паперів і у Дії і у ІКУ. Раніше такого не було

Я продав достроково ще на початку грудня в Кінто ОВДП, так вони досі в Дії в мене вказані) :D

Тю, в грудні, в мене Судак в обробці ще з бурезня в Дії світиться.
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:28

Re: Ринок ОВДП

Здравствуйте Когда ису выплачивает купон поздно вечером или завтра утром?
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 19:35

  Алексей77 написав:Здравствуйте Когда ису выплачивает купон поздно вечером или завтра утром?

куплені через дію виплачуються день в день, куплені напряму частіше на наступний день
