Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Пишу эту информацию к размышлению, потому как вижу, что советуют попробовать прикупить в этом банке от 5 шт. Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте. Останетесь должны.