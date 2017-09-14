sashaqbl написав:
Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж»
РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км
Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став.
Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.