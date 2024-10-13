RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 15:31

Re: Ринок ОВДП

Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Пишу эту информацию к размышлению, потому как вижу, что советуют попробовать прикупить в этом банке от 5 шт. Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте. Останетесь должны.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:33

Re: Ринок ОВДП

Добрий день, якщо купувати ОВДП в застосунку дія, то в якому банку краще оформити дія картку для отримання коштів, щоб потім зняти їх без комісії?Чи краще взагалі купити ОВДП через банк та який?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:28

  marina_petrichuk2020 написав:Добрий день, якщо купувати ОВДП в застосунку дія, то в якому банку краще оформити дія картку для отримання коштів, щоб потім зняти їх без комісії?Чи краще взагалі купити ОВДП через банк та який?

Якщо купувати в Приваті то Дія картка взагалі не потрібна. Вони повертають кошти на картку для виплат де зняття без комісії.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:24

Re: Ринок ОВДП

Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені? Бо десь читав, що комусь при ініціації відкритя рахунку там, на пошту прийшов лист з вимогою для подальшого продовження реєстрації надіслати довідки про доходи. І це ще навіть не стала людина їх клієнтом ! ) Доволі дивна ситуація, але може там якась специфічна ситуація була і імярек щось не договорював. В будь якому разі буду вдячний, якщо поділитеся власним досвідом, якщо у когось він є з банком ICUбанк
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:53

  1finanсier написав:Панове, є у когось досвід відкриття рахунку в банку Авангард (додаток ICUбанк)? Чи є якісь підводні камені? Бо десь читав, що комусь при ініціації відкритя рахунку там, на пошту прийшов лист з вимогою для подальшого продовження реєстрації надіслати довідки про доходи. І це ще навіть не стала людина їх клієнтом ! ) Доволі дивна ситуація, але може там якась специфічна ситуація була і імярек щось не договорював. В будь якому разі буду вдячний, якщо поділитеся власним досвідом, якщо у когось він є з банком ICUбанк


Немає вимоги, є прохання вказати джерела походження коштів з наданням відповідних документів. Нічого дивного.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:53

Re: Ринок ОВДП

  1finanсier написав:Бо десь читав, що комусь при ініціації відкритя рахунку там, на пошту прийшов лист з вимогою для подальшого продовження реєстрації надіслати довідки про доходи. І це ще навіть не стала людина їх клієнтом ! )

Судя по тому, что у меня в почте сохранилось, всем раньше приходило:
Ви зареєструвалися в мобільному застосунку ICU Bank.

Для відкриття рахунків просимо Вас додатково надати підписані ЕЦП в форматі CADES (p7s) наступні документи:
Анкету про зв'язки з країнами-агресорами (файл для заповнення додається);
Довідка ОК 7 (загрузити архівом з підписом)
Паспорт книжка і ідентифікаційний код - декларація разом з квитанцією за останній звітній період (загрузити архівом з підписом)

Потом ещё сделали больную голову, что ОК-7 только до конца предыдущего года, а уже октябрь, поэтому нужно показать какую-то справку и за текущий. После этих справок в тот же день открытие завершили.

P.S. Согласен, всего-то просьба, не требование. Правда, без выполнения просьбы счёт не откроют :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:13

  moveton написав:
  1finanсier написав:Бо десь читав, що комусь при ініціації відкритя рахунку там, на пошту прийшов лист з вимогою для подальшого продовження реєстрації надіслати довідки про доходи. І це ще навіть не стала людина їх клієнтом ! )

Судя по тому, что у меня в почте сохранилось, всем раньше приходило:
Ви зареєструвалися в мобільному застосунку ICU Bank.

Для відкриття рахунків просимо Вас додатково надати підписані ЕЦП в форматі CADES (p7s) наступні документи:
Анкету про зв'язки з країнами-агресорами (файл для заповнення додається);
Довідка ОК 7 (загрузити архівом з підписом)
Паспорт книжка і ідентифікаційний код - декларація разом з квитанцією за останній звітній період (загрузити архівом з підписом)

Потом ещё сделали больную голову, что ОК-7 только до конца предыдущего года, а уже октябрь, поэтому нужно показать какую-то справку и за текущий. После этих справок в тот же день открытие завершили.

P.S. Согласен, всего-то просьба, не требование. Правда, без выполнения просьбы счёт не откроют :mrgreen:


А в чому проблема підтвердити джерела надходження коштів? Ви підтвердили, вам відкрили рахунок. Наприклад, влітку 2025 ОК-7 вже не було єдиним документом для підтвердження.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:20

Re: Ринок ОВДП

  Navegantes написав:А в чому проблема підтвердити джерела надходження коштів? Ви підтвердили, вам відкрили рахунок. Наприклад, влітку 2025 ОК-7 вже не було єдиним документом для підтвердження.

А кто говорит о проблеме? Я всего лишь подтвердил, что в октябре 2023 года действительно такое просили. И даже соглашусь, что для этапа регистрации оно не обычно. Ни один другой банк у меня так рано не просил. В том числе парочка, в которых я регался в 2025 году.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:39

  moveton написав:
  Navegantes написав:А в чому проблема підтвердити джерела надходження коштів? Ви підтвердили, вам відкрили рахунок. Наприклад, влітку 2025 ОК-7 вже не було єдиним документом для підтвердження.

А кто говорит о проблеме? Я всего лишь подтвердил, что в октябре 2023 года действительно такое просили. И даже соглашусь, что для этапа регистрации оно не обычно. Ни один другой банк у меня так рано не просил. В том числе парочка, в которых я регался в 2025 году.


Ви ж не просто так відкривали рахунок саме в Авангарді, маєте знати специфіку. "Ни один другой банк" не є Авангардом в даному сенсі.
