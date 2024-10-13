|
Ринок ОВДП
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:10
J написав:
і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ?
Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут.
3
8
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 22:39
moveton написав: J написав:
і шо реально блокують гроші людям у яких доходи в довідці старше 3-х років ?
Не знаю. Меня Приват пока не блокировал. А вот отказ продать мне ОВГЗ, если я не предоставлю справку на сумму покупки, у которой выполнены все эти местечковые условия (в том документе ещё не все) - это у Привата и Сенса проходил. При том, что деньги были уже в банке. У небанковских брокеров типа ICU, Универ и даже Freedom Finance та же фигня с ограниченным количеством лет и облом наступает ещё до покупки - на этапе пополнения счёта брокера. Вряд ли блокнут, но в пополнении, которое превысит инвестлимит, откажут.
Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?
В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років
Додано: Суб 10 січ, 2026 23:05
mogicanin1986 написав:
Чи вірно я зрозумів, якщо в ICU спробувати закинути більше 400 т сумарно то ця сума не буде зарахована та буде повернення коштів в банк? Чи таки буде зарахована а та сума котра буде перевищує ліміт інвестування буде заблокована поки не надати документи про походження цих коштів?
Такие детали лучше у поддержки (support@icu.ua
) уточнить. А есть большая разница?
mogicanin1986 написав:
В ICU наскільки я знаю можна надати документи про білі доходи навіть за 10 років
У ICU да, сравнительно мягкие условия. За 10 лет можно. Но не больше. Например, доходы от ценных бумаг (причём для них нужна именно банковская, а не брокерская выписка) уже через 5 лет превращаются в тыкву и в целом таких пятилетних доходов большинство. Вот, что сейчас их бот говорит:
Для підтвердження доходів та підняття інвестиційного ліміту ви можете надати наступні документи на електронну адресу onboarding@icu.ua
з вашої е-mail адреси, яку ви використали при реєстрації в ICU:
1. Декларація про майновий стан та доходи (за останні 10 років);
2. Довідка з ПФУ (Форма ОК-7, може бути завантажена із застосунку Дія) (за останні 10 років);
3. Довідка з місця роботи про виплачену з/п або виписка з банку про зарахування (не більше 10 років);
4. Податкова декларація ФОП з квитанцією або відміткою про отримання (за останні 10 років);
5. Довідка/відомості з податкових органів про отримані доходи (за останні 10 років);
6. Свідоцтво про право на спадщину, яке підтверджує отримання грошових коштів строк давності не більше 5 років;
7. Договір дарування (строк давності не більше 5 років);
8. Документ, що підтверджує продаж активу: автомобіля, квартири, земельної ділянки, цінних паперів, корпоративних прав тощо строк давності не більше 5 років;
9. Документ, що підтверджує виплату страхового відшкодування по договору страхування (строк давності не більше 5 років);
10. Документ, що підтверджує факт виплати дивідендів та інших доходів за ЦП – виписка про рух коштів на банківському рахунку (строк давності не більше 5 років);
11. Документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності - строк давності не більше 5 років;
12. Договір найму/оренди житлового або нежитлового приміщення, та документів, що свідчать про фактичне отримання орендної плати – строк давності не більше 5 років;
13. Довідка/виписка з банківського рахунку з інформацією про суму виплачених відсотків за договором банківського вкладу – строк давності договору не більше 5 років;
14. Виграш в лотерею з документальним підтвердженням виплати виграшу (строк давності не більше 5 років).
У разі наявності інших документів, також надішліть їх на розгляд.
Причём рассмотр может быть очень творческим. Не знаю, как ICU, а Сенс, который тоже за 10 лет принимал, после платной справки из Привата, что за 10 лет мне было в виде процентов за депо выплачено N денег, сказал: "Молодец! А теперь давай справку, что все эти депо были на белые деньги, иначе не щитово".
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:10
А как в плане финмона у Универа?
До 400 без проблем?
Хочу поюзать через Дию))
